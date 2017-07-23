Немецкий адвокат погибших пассажиров MH17: "В катастрофе виновна Украина"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Владимир Ардаев, Игорь Гашков. Четвертый год пошел с того трагического дня, когда на востоке Украины был сбит ракетой гражданский самолет — авиалайнер Boeing 777-200 Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Скоро три года, как созданная в августе 2014-го Международная следственная группа (JIT, Joint Investigation Team) изучает обстоятельства этой катастрофы.

Почти столько же — с ноября того же года — на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находится иск группы граждан Германии против Украины. Его от имени пострадавших подал немецкий юрист Эльмар Гимулла — известный специалист в области авиационного права, профессор двух германских и американского университетов, в разные годы консультировавший власти ряда стран по вопросам развития управления авиацией. Периодически профессор Гимулла выступает в роли защитника интересов родственников жертв авиакатастроф.

В эксклюзивном интервью РИА Новости доктор Гимулла объяснил, почему считает государство Украина ответственным за трагедию 2014 года — вне зависимости от того, чья ракета сбила тогда самолет. А также — почему он уверен, что дело о катастрофе в конце концов "замнут".

— Господин адвокат, вы подали иск в ЕСПЧ, не дожидаясь ни результатов расследования JIT, ни решения суда, который, как уже известно, пройдет в Нидерландах. Вы считаете виновной в катастрофе Украину, тогда как предварительные выводы международных следователей указывают на Россию: по их мнению, самолет был сбит из российского зенитного комплекса "Бук". Вы не считаете подачу своего иска преждевременной?

— Составленный мною иск не основывается на приписывании вины той или иной стране в зависимости от того, кому принадлежал "Бук" и кто его обслуживал. Я убежден, что Украина должным образом не выполнила обязательства по обеспечению безопасности своего воздушного пространства.

Власти этой страны на тот момент не были хозяевами в ее восточной части, там, где уже тогда шли бои. Власти знали, что повстанцы располагают вооружениями, гораздо более мощными, чем ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы. — Прим. ред). Более того, они знали, что всего за несколько дней до этой катастрофы украинский военно-транспортный самолет был сбит над этой территорией на большой высоте. Однако вместо того, чтобы полностью закрыть воздушное пространство в этом районе на всю его глубину, Украина закрыла его лишь до той высоты, на которой происходит движение гражданских воздушных судов.

Получилось, что украинские власти просто закрыли глаза на опасность, грозившую жизням 298 человек, и не предотвратили ее, хотя были в состоянии защитить этих людей.

— Кто ваши подзащитные, сколько их? Кого они потеряли в этой катастрофе?

— Это три немецкие семьи. Мать, потерявшая свою взрослую дочь. Двое взрослых детей, лишившиеся отца. И молодой человек, оставшийся без матери.

— И все они полностью разделяют вашу уверенность в том, что за гибель их близких ответственна именно Украина?

— Да, они, как и я, считают, что виновна в катастрофе именно Украина. Она могла и должна была предотвратить эту трагедию.

— В международном расследовании участвуют пять государств, в число которых входит Украина. Как вы относитесь к этому?

— Это серьезная ошибка. Украина сама ответственна за эту катастрофу. Опасность заключается в том, что Киев имеет возможность влиять на ход расследования.

— Что вы думаете о предварительных выводах JIT?

— Все они очень предварительные и фрагментарные. Ключевые вопросы по-прежнему остаются без ответов.

— Сразу же, как только случилась трагедия, президент Украины Петр Порошенко обвинил в ней ополченцев Донбасса. На следующий же день о том, что лайнер сбили ракетой, выпущенной из "контролируемых повстанцами районов", заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва. Тут же с таким же заявлением выступил тогдашний президент США Барак Обама, а два дня спустя Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о наличии у него доказательств того, что Boeing сбили именно повстанцы. Спустя три года эти доказательства так и не были предъявлены. Не получается ли в итоге, что "виновных" политики назвали еще задолго до получения результатов расследования и суда?

— Полагаю, ни один политик не заинтересован в том, чтобы правда о произошедшем вышла на свет. Ведь кто бы ни оказался виноватым, под угрозой в любом случае окажется мир в Европе. Поэтому виновным, скорее всего, не объявят никого.

— Какова же сегодня судьба вашего иска в ЕСПЧ? На какой стадии находится его рассмотрение?

— В ходе предварительного рассмотрения и мы, и ответчик — Украина — подали по два заявления. После чего суд сообщил, что рассмотрение иска продолжается. Сам факт того, что нам сразу не отказали ввиду неприемлемости иска и ведут тщательное разбирательство, можно рассматривать как свидетельство того, что иск будет рассмотрен по существу.

От катастрофы до суда

В сентябре 2016 года JIT представила свой предварительный доклад по ходу расследования обстоятельств катастрофы MH17. Согласно выводам международных следователей, самолет был сбит ракетой, выпущенной зенитным комплексом "Бук" с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сам комплекс якобы был доставлен с российской территории и на следующий же день возвращен обратно в Россию.

Следственная группа основывалась на материалах, предоставленных главным образом Украиной, а также так называемой независимой исследовательской группой Bellingcat, чьи методы специалисты неоднократно называли "любительскими" и "не вызывающими доверия".

Россия опровергла предположения JIT, выдвинув свои аргументы. В частности, оборонный концерн "Алмаз-Антей" предъявил собственные профессиональные расчеты, основанные в том числе на натурных экспериментах, согласно которым ракета была выпущена с территории, которую контролировали Вооруженные силы Украины. Кроме того, судя по характеру поражающих элементов, это была одна из ракет старой модификации, которые давно сняты с вооружения в России, но остаются в войсках Украины.

Тем временем специалисты по авиационной безопасности обвиняют Киев в том, что он сознательно не закрыл небо для полетов гражданской авиации над зоной боевых действий, тем самым допустив саму возможность катастрофы. С такими заявлениями, в частности, выступили представители международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов", а также зарубежные эксперты по авиабезопасности.

Окончательные выводы Международная следственная группа должна представить до 1 января 2018 года. Однако уже объявлено, что суд по делу о катастрофе пройдет в Нидерландах.