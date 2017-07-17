Генсек ООН призвал к сотрудничеству при расследовании крушения MH17

ООН, 17 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в третью годовщину крушения пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области в июле 2014 года призвал к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы.

"Генеральный секретарь отмечает недавнее развитие относительно расследования и призывает все государства полностью сотрудничать в рамках усилий по установлено ответственности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", — сообщил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен. Нидерланды уведомили о предстоящем суде Совет Безопасности ООН.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.