Росавиация: локаторы не могли "не заметить" приближающуюся к MH17 ракету

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Локаторы российских радаров не могли "не заметить" ракету, приближающуюся к малазийскому самолету Boeing рейса MH-17, сбитому в Донецкой области в июле 2014 года, заявил РИА Новости замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

Ранее на портале правительства Нидерландов были размещены ответы министра безопасности и юстиции Стефа Блок на вопросы членов постоянной комиссии по иностранным делам второй палаты парламента по расследованию катастрофы МН17. Они, в частности, поинтересовались, почему на снимках с российских радаров не видно ракеты, которая предположительно сбила самолет. Блок ответил, что радары работают по принципу маяка, сканируя воздушное пространство на 360 градусов, однако такие объекты, как ракеты, якобы могут остаться незамеченными. Поэтому отсутствие ракеты на радарах "не означает, что ее там не было".

"Говорить о том, что локатор в данном случае мог не заметить ракету, неправомерно", — сообщил Сторчевой.

Он напомнил, что в соответствии с данными расшифровки "черных ящиков" Boeing катастрофа произошла в 13.20.03 UTC. Перед этим радиолокационный контакт локатора "Утес-Т" с MH-17 произошел в 13.20.01,87, то есть менее чем за полторы секунды до трагедии.

Сторчевой отметил, что цикл обзора комплекса составляет около 10 секунд. "Поэтому, если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией "пуск на встречном курсе", как утверждает голландская сторона, то время его полета составляло порядка 35 секунд. Соответственно, локатор зафиксировал бы не менее 2-3 устойчивых отметок, так называемых "эхо-сигналов" от объекта, двигающегося навстречу самолёту", — пояснил замглавы Росавиации.

По его словам, РЛК "Утес-Т" способен обнаруживать и гораздо менее заметные и крупные объекты, чем ракета "Бук".

"Однако никаких отметок в районе траектории MH-17 ни за полторы секунды до катастрофы, ни ранее – в течение 3-4 обзоров – не отмечено. Об этом свидетельствуют данные регистрации радиолокационной информации, и именно это позволяет утверждать, что перед катастрофой с восточного направления к самолету ничего не приближалось, как это хочет упорно представить официальное следствие", — заключил Сторчевой.