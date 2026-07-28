Кто такая альтушка в молодежном сленге

Слово "альтушка" за несколько лет прошло путь от узкого интернет-термина до одного из самых обсуждаемых слов в русскоязычных соцсетях. Что оно означает, почему это одновременно описание субкультуры, мем и повод для споров и при чем тут "Госуслуги" и скуфы — в материале РИА Новости.

Кто такие альтушки

Термин восходит к движению "альт", оформившемуся в TikTok около 2020 года. Тогда пользователи негласно разделились на "стрейтов", то есть тех, кто потребляет мейнстримный контент и следит за трендами, и "альтов", которые намеренно этому противопоставляют себя.

Само слово — производное от английского alternative. Альтушка (альтуха, альт, alt) — представительница субкультуры "альт" или девушка, выдающая себя за нее. Ключевая идея: выделяться на фоне "нормисов" через одежду, макияж, музыкальные вкусы и поведение в сети.

При этом у слова "альтушка" изначально более негативный оттенок, чем у нейтрального "альт". Чаще всего его применяют пренебрежительно к тем, кто настолько старается подчеркнуть свою "непохожесть", что это превращается в избыточность и парадоксальную одинаковость.

Как выглядят альтушки

Внешность — главный опознавательный знак. Набор визуальных маркеров довольно устойчив, хотя сами участницы субкультуры постоянно его переосмысливают.

Одежда

Темная гамма — базовый принцип. Типичный гардероб: оверсайз-футболки и худи с аниме-принтами или атрибутикой групп, широкие брюки или мини-юбки, сетчатые колготки, массивная обувь на платформе или мартинсы. Из украшений — чокеры с шипами, цепи, кольца с черепами или сердцами, кошачьи ушки как аксессуар.

Макияж

Яркий и намеренно заметный. Акцент на глазах: стрелки, графичная подводка, цветные тени, крупные накладные ресницы. Губы — насыщенного цвета. Нередко дополняется тематическим маникюром и татуировками.

Прическа

Главное — не быть обычной. Цвет волос: зеленый, синий, розовый, красный, мелированный, с искусственной сединой. Характерна челка — прямая или косая, часто закрывающая пол-лица.

© Shutterstock/FOTODOM / VH-studio Девушка с крашенными волосами © Shutterstock/FOTODOM / VH-studio Девушка с крашенными волосами

Базовый набор вещей для образа

Черный оверсайз с принтом, широкие штаны или мини-юбка, сетчатые колготки, платформа, чокер или цепи, акцентный макияж, нестандартный цвет волос.

Употребление слова "альтушка"

Оскорбление или нет

Все зависит от контекста и интонации. В нейтральном употреблении — просто описание субкультуры. В иронично-пренебрежительном — насмешка, которую человек может воспринять болезненно, даже если говорящий ничего обидного не имел в виду.

Парадокс: одни девушки гордятся этим словом, другие обижаются. Все определяет самоидентификация.

Примеры фраз

"Смотри, вон альтушка идет" — описание внешности без явной оценки.

"Она такая альтуха, даже ногти крашеные черные" — легкая ирония.

"Эй, тянка, шаришь за альт?" — фраза из вирусного видео, где представительница субкультуры конфликтует с пожилой женщиной.

"Я не альтушка, я просто ношу черное" — типичная самозащита.

Субкультура "альт"

Альтернативная культура как явление существовала задолго до самого слова. Субкультура альт вобрала элементы готики, эмо, гранжа и панка — всего того, что принято называть "неформальной" культурой. Инди-рок, инди-рэп, тяжелая музыка — типичный саундтрек. Рядом — аниме, косплей, пирсинг и эстетика "дед инсайд".

Принципиальное отличие от предшественников: субкультура альт сформировалась не в реальных тусовках, а в TikTok. Образ здесь изначально создается для экрана.

Мем "альтушка с Госуслуг"

Суть мема и при чем тут скуф

Скуф — интернет-образ взрослого мужчины, который не следит за собой, злоупотребляет вредными привычками, мало зарабатывает и придерживается консервативных взглядов. Термин появился на интернет-форуме "Двач" — от фамилии модератора Скуфьина, ставшей нарицательной.

Суть мема: на "Госуслугах" якобы есть функция, позволяющая каждому скуфу получить альтушку. Визуальная основа — фотографии, где пожилые или потрепанные жизнью мужчины стоят рядом с молодыми яркими девушками, с подписями о "государственной программе".

Юмор держится на трех уровнях: контраст образов, абсурд сочетания официального государственного портала с субкультурной эстетикой, ирония над идеей государственной "раздачи" спутника жизни.

Когда мем стал популярным

В конце 2023 года в Twitter (ныне — X) появились первые картинки с "государственной программой". Затем мем распространился в Telegram и "ВКонтакте". В начале 2024 года он вышел на пик: белорусский пранкер Владислав Бохан опубликовал на "Стихи.ру" стихотворение "Альтушка с Госуслуг", на YouTube появились ироничные гайды по "подаче заявки". На основе мема вышла визуальная новелла студии Terletski Games.

Почему мем критикуют

Девушек в нем представляют объектом, который "выдается по госпрограмме". Критики расценивают это как объективацию — даже в ироничной подаче. В соцсетях возник зеркальный ответ: мем про "эмобоев для милф".

Альтушки в соцсетях

TikTok — главная площадка, где сформировалась и живет эта эстетика. Типичный контент: инструкции по макияжу, переходы из "нормис" в альт, обзоры покупок в секонд-хендах. "ВКонтакте" и Telegram стали площадками для мемов и обсуждений, именно здесь "альтушка с Госуслуг" достигла максимального охвата.

Принципиальная черта: образ альтушки существует в публичном пространстве и создан для того, чтобы его видели. Это отличает субкультуру от готов или панков, которые формировались вокруг живого общения внутри сообщества.

© AP Photo / Jeff Chiu Приложение TikTok на экране смартфона © AP Photo / Jeff Chiu Приложение TikTok на экране смартфона

Почему подростки становятся альтушками

Подростковый возраст — время поиска идентичности. Субкультура альт дает несколько вещей одновременно: ощущение принадлежности, способ выделиться через внешность, готовый визуальный язык и дистанцию от "скучного мейнстрима".

"На самом деле ничего принципиально нового не происходит. Каждое поколение проходит через субкультуры: готы, эмо, панки, аниме-сообщества — сегодня эту роль выполняют альтушки", — говорит психолог Ника Болзан.

Подростковый период считается ключевым этапом формирования идентичности: в этот период человек стремится ответить на главный внутренний вопрос: "Кто я и какое место занимаю среди других?"

Яркий стиль, необычная одежда, макияж или цвет волос помогают подростку одновременно решать две важные психологические задачи:

— подчеркнуть собственную индивидуальность;

— почувствовать принадлежность к группе сверстников.

Исследования подростковой психологии показывают, что участие в субкультурах нередко снижает чувство социальной изоляции и помогает подросткам находить эмоциональную поддержку среди "своих", — отмечает психолог. — Кроме того, контроль над внешностью становится для подростка важным способом формирования автономии. В период, когда большая часть жизни регулируется взрослыми — школой, семьей, правилами и ожиданиями, — возможность самостоятельно выбирать собственный образ помогает сохранить ощущение личных границ, самостоятельности и контроля над своей жизнью". подростковой психологии показывают, что участие в субкультурах нередко снижает чувство социальной изоляции и помогает подросткам находить эмоциональную поддержку среди "своих", — отмечает психолог. — Кроме того, контроль над внешностью становится для подростка важным способом формирования автономии. В период, когда большая часть жизни регулируется взрослыми — школой, семьей, правилами и ожиданиями, — возможность самостоятельно выбирать собственный образ помогает сохранить ощущение личных границ, самостоятельности и контроля над своей жизнью".

Что делать родителям и учителям

Как разговаривать без запретов и высмеивания

Главный инструмент — принятие и коммуникация вместо контроля.

Практические рекомендации:

Сначала интерес, потом мнение. "Расскажи, что тебе нравится в этом стиле?" — лучший старт разговора.

Не высмеивайте внешний вид. Для подростка образ — часть личности, и насмешка воспринимается как личная атака.

Разделяйте свободу и безопасность. Цвет волос можно обсуждать гибко, вопросы здоровья и риска — строго.

Сохраняйте контакт. Подростки быстрее перерастают субкультуры там, где чувствуют эмоциональную безопасность.

"Важно помнить: альтушка — это временный этап, а потерянное доверие родителей может восстанавливаться годами, — предупреждает психолог Ника Болзан. — Альтушки — не диагноз, а один из способов подростка искать себя, свою идентичность и чувство принадлежности к группе. Подростковый возраст всегда связан с экспериментами — во внешности, интересах, стиле общения. Когда мы перестаем бороться с ярлыками и начинаем видеть за ними реальные психологические процессы, исчезает главное напряжение — между поколениями, внутри семьи и в обществе".

© Shutterstock/FOTODOM / Chay_Tee Разговор с подростком © Shutterstock/FOTODOM / Chay_Tee Разговор с подростком

Когда стоит насторожиться

Сам по себе альт-стиль — не повод для беспокойства. Стоит обратить внимание, если подросток резко замкнулся, в переписке появились темы самоповреждений, интерес к "темной эстетике" сочетается с высказываниями о безысходности, а изменения произошли на фоне явного стресса.

"Эксперименты с внешностью являются нормальной частью взросления, — объясняет психолог Ника Болзан. — Важно обращать внимание не на стиль, а на функционирование ребенка. Поводом для тревоги должны становиться: социальная изоляция, выраженная апатия или депрессивные симптомы, самоповреждающее поведение, вовлеченность в деструктивные сообщества.

Исследования подросткового психического здоровья показывают, что потенциальные риски связаны не с принадлежностью к субкультуре как таковой, а с выраженным ухудшением эмоционального состояния, социальной изоляцией и отсутствием поддержки со стороны окружения. Если ребенок учится, общается и сохраняет интерес к жизни, необычный внешний вид не является проблемой". подросткового психического здоровья показывают, что потенциальные риски связаны не с принадлежностью к субкультуре как таковой, а с выраженным ухудшением эмоционального состояния, социальной изоляцией и отсутствием поддержки со стороны окружения. Если ребенок учится, общается и сохраняет интерес к жизни, необычный внешний вид не является проблемой".

Вопросы и ответы

Альтушка — это оскорбление?

Зависит от контекста. Нейтрально — описание стиля. Иронично — насмешка. Сами представительницы относятся к слову по-разному.

Альтушка и e-girl — одно и то же?

Близкие, но не идентичные понятия. E-girl — более конкретный онлайн-образ. Альтушка — более широкий зонтичный термин.

Чем альтушка отличается от готки или эмо?

Гот и эмо — более старые движения с конкретными музыкальными корнями. Альтушка — современный интернет-феномен, вобравший элементы нескольких субкультур без принадлежности ни к одной полностью.

Есть ли парни-альтушки?

Субкультура не ограничена гендером, но термин грамматически закрепился за девушками. Парни со схожей эстетикой — "альт-бой" или "неформал".

Кто такие нормисы?

Противоположность альтушек — те, кто следует мейнстримным трендам и не идентифицирует себя ни с какой субкультурой.

Мем "альтушка с Госуслуг" — реальная услуга?

Нет. Вирусный мем на абсурдной идее.

Почему этот мем критикуют?