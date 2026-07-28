Кто такая альтушка в молодежном сленге

Слово "альтушка" за несколько лет прошло путь от узкого интернет-термина до одного из самых обсуждаемых слов в русскоязычных соцсетях. Что оно означает, почему это одновременно описание субкультуры, мем и повод для споров и при чем тут "Госуслуги" и скуфы — в материале РИА Новости.
Кто такие альтушки
Термин восходит к движению "альт", оформившемуся в TikTok около 2020 года. Тогда пользователи негласно разделились на "стрейтов", то есть тех, кто потребляет мейнстримный контент и следит за трендами, и "альтов", которые намеренно этому противопоставляют себя.
Само слово — производное от английского alternative. Альтушка (альтуха, альт, alt) — представительница субкультуры "альт" или девушка, выдающая себя за нее. Ключевая идея: выделяться на фоне "нормисов" через одежду, макияж, музыкальные вкусы и поведение в сети.
При этом у слова "альтушка" изначально более негативный оттенок, чем у нейтрального "альт". Чаще всего его применяют пренебрежительно к тем, кто настолько старается подчеркнуть свою "непохожесть", что это превращается в избыточность и парадоксальную одинаковость.
Как выглядят альтушки
Внешность — главный опознавательный знак. Набор визуальных маркеров довольно устойчив, хотя сами участницы субкультуры постоянно его переосмысливают.
Одежда
Темная гамма — базовый принцип. Типичный гардероб: оверсайз-футболки и худи с аниме-принтами или атрибутикой групп, широкие брюки или мини-юбки, сетчатые колготки, массивная обувь на платформе или мартинсы. Из украшений — чокеры с шипами, цепи, кольца с черепами или сердцами, кошачьи ушки как аксессуар.
Макияж
Яркий и намеренно заметный. Акцент на глазах: стрелки, графичная подводка, цветные тени, крупные накладные ресницы. Губы — насыщенного цвета. Нередко дополняется тематическим маникюром и татуировками.
Прическа
Главное — не быть обычной. Цвет волос: зеленый, синий, розовый, красный, мелированный, с искусственной сединой. Характерна челка — прямая или косая, часто закрывающая пол-лица.
© Shutterstock/FOTODOM / VH-studioДевушка с крашенными волосами
© Shutterstock/FOTODOM / VH-studio
Девушка с крашенными волосами
Базовый набор вещей для образа
Черный оверсайз с принтом, широкие штаны или мини-юбка, сетчатые колготки, платформа, чокер или цепи, акцентный макияж, нестандартный цвет волос.
Употребление слова "альтушка"
Оскорбление или нет
Все зависит от контекста и интонации. В нейтральном употреблении — просто описание субкультуры. В иронично-пренебрежительном — насмешка, которую человек может воспринять болезненно, даже если говорящий ничего обидного не имел в виду.
Парадокс: одни девушки гордятся этим словом, другие обижаются. Все определяет самоидентификация.
Примеры фраз
- "Смотри, вон альтушка идет" — описание внешности без явной оценки.
- "Она такая альтуха, даже ногти крашеные черные" — легкая ирония.
- "Эй, тянка, шаришь за альт?" — фраза из вирусного видео, где представительница субкультуры конфликтует с пожилой женщиной.
- "Я не альтушка, я просто ношу черное" — типичная самозащита.
Субкультура "альт"
Альтернативная культура как явление существовала задолго до самого слова. Субкультура альт вобрала элементы готики, эмо, гранжа и панка — всего того, что принято называть "неформальной" культурой. Инди-рок, инди-рэп, тяжелая музыка — типичный саундтрек. Рядом — аниме, косплей, пирсинг и эстетика "дед инсайд".
Принципиальное отличие от предшественников: субкультура альт сформировалась не в реальных тусовках, а в TikTok. Образ здесь изначально создается для экрана.
Мем "альтушка с Госуслуг"
Суть мема и при чем тут скуф
Скуф — интернет-образ взрослого мужчины, который не следит за собой, злоупотребляет вредными привычками, мало зарабатывает и придерживается консервативных взглядов. Термин появился на интернет-форуме "Двач" — от фамилии модератора Скуфьина, ставшей нарицательной.
Суть мема: на "Госуслугах" якобы есть функция, позволяющая каждому скуфу получить альтушку. Визуальная основа — фотографии, где пожилые или потрепанные жизнью мужчины стоят рядом с молодыми яркими девушками, с подписями о "государственной программе".
Юмор держится на трех уровнях: контраст образов, абсурд сочетания официального государственного портала с субкультурной эстетикой, ирония над идеей государственной "раздачи" спутника жизни.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Когда мем стал популярным
В конце 2023 года в Twitter (ныне — X) появились первые картинки с "государственной программой". Затем мем распространился в Telegram и "ВКонтакте". В начале 2024 года он вышел на пик: белорусский пранкер Владислав Бохан опубликовал на "Стихи.ру" стихотворение "Альтушка с Госуслуг", на YouTube появились ироничные гайды по "подаче заявки". На основе мема вышла визуальная новелла студии Terletski Games.
Почему мем критикуют
Девушек в нем представляют объектом, который "выдается по госпрограмме". Критики расценивают это как объективацию — даже в ироничной подаче. В соцсетях возник зеркальный ответ: мем про "эмобоев для милф".
Альтушки в соцсетях
TikTok — главная площадка, где сформировалась и живет эта эстетика. Типичный контент: инструкции по макияжу, переходы из "нормис" в альт, обзоры покупок в секонд-хендах. "ВКонтакте" и Telegram стали площадками для мемов и обсуждений, именно здесь "альтушка с Госуслуг" достигла максимального охвата.
Принципиальная черта: образ альтушки существует в публичном пространстве и создан для того, чтобы его видели. Это отличает субкультуру от готов или панков, которые формировались вокруг живого общения внутри сообщества.
© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона
Почему подростки становятся альтушками
Подростковый возраст — время поиска идентичности. Субкультура альт дает несколько вещей одновременно: ощущение принадлежности, способ выделиться через внешность, готовый визуальный язык и дистанцию от "скучного мейнстрима".
"На самом деле ничего принципиально нового не происходит. Каждое поколение проходит через субкультуры: готы, эмо, панки, аниме-сообщества — сегодня эту роль выполняют альтушки", — говорит психолог Ника Болзан.
Подростковый период считается ключевым этапом формирования идентичности: в этот период человек стремится ответить на главный внутренний вопрос: "Кто я и какое место занимаю среди других?"
Яркий стиль, необычная одежда, макияж или цвет волос помогают подростку одновременно решать две важные психологические задачи:
— подчеркнуть собственную индивидуальность;
— почувствовать принадлежность к группе сверстников.
— подчеркнуть собственную индивидуальность;
— почувствовать принадлежность к группе сверстников.
"Исследования подростковой психологии показывают, что участие в субкультурах нередко снижает чувство социальной изоляции и помогает подросткам находить эмоциональную поддержку среди "своих", — отмечает психолог. — Кроме того, контроль над внешностью становится для подростка важным способом формирования автономии. В период, когда большая часть жизни регулируется взрослыми — школой, семьей, правилами и ожиданиями, — возможность самостоятельно выбирать собственный образ помогает сохранить ощущение личных границ, самостоятельности и контроля над своей жизнью".
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Как разговаривать без запретов и высмеивания
Главный инструмент — принятие и коммуникация вместо контроля.
Практические рекомендации:
- Сначала интерес, потом мнение. "Расскажи, что тебе нравится в этом стиле?" — лучший старт разговора.
- Не высмеивайте внешний вид. Для подростка образ — часть личности, и насмешка воспринимается как личная атака.
- Разделяйте свободу и безопасность. Цвет волос можно обсуждать гибко, вопросы здоровья и риска — строго.
- Сохраняйте контакт. Подростки быстрее перерастают субкультуры там, где чувствуют эмоциональную безопасность.
"Важно помнить: альтушка — это временный этап, а потерянное доверие родителей может восстанавливаться годами, — предупреждает психолог Ника Болзан. — Альтушки — не диагноз, а один из способов подростка искать себя, свою идентичность и чувство принадлежности к группе. Подростковый возраст всегда связан с экспериментами — во внешности, интересах, стиле общения. Когда мы перестаем бороться с ярлыками и начинаем видеть за ними реальные психологические процессы, исчезает главное напряжение — между поколениями, внутри семьи и в обществе".
© Shutterstock/FOTODOM / Chay_TeeРазговор с подростком
© Shutterstock/FOTODOM / Chay_Tee
Разговор с подростком
Когда стоит насторожиться
Сам по себе альт-стиль — не повод для беспокойства. Стоит обратить внимание, если подросток резко замкнулся, в переписке появились темы самоповреждений, интерес к "темной эстетике" сочетается с высказываниями о безысходности, а изменения произошли на фоне явного стресса.
"Эксперименты с внешностью являются нормальной частью взросления, — объясняет психолог Ника Болзан. — Важно обращать внимание не на стиль, а на функционирование ребенка. Поводом для тревоги должны становиться: социальная изоляция, выраженная апатия или депрессивные симптомы, самоповреждающее поведение, вовлеченность в деструктивные сообщества.
Исследования подросткового психического здоровья показывают, что потенциальные риски связаны не с принадлежностью к субкультуре как таковой, а с выраженным ухудшением эмоционального состояния, социальной изоляцией и отсутствием поддержки со стороны окружения. Если ребенок учится, общается и сохраняет интерес к жизни, необычный внешний вид не является проблемой".
Вопросы и ответы
- Альтушка — это оскорбление?
Зависит от контекста. Нейтрально — описание стиля. Иронично — насмешка. Сами представительницы относятся к слову по-разному.
- Альтушка и e-girl — одно и то же?
Близкие, но не идентичные понятия. E-girl — более конкретный онлайн-образ. Альтушка — более широкий зонтичный термин.
- Чем альтушка отличается от готки или эмо?
Гот и эмо — более старые движения с конкретными музыкальными корнями. Альтушка — современный интернет-феномен, вобравший элементы нескольких субкультур без принадлежности ни к одной полностью.
- Есть ли парни-альтушки?
Субкультура не ограничена гендером, но термин грамматически закрепился за девушками. Парни со схожей эстетикой — "альт-бой" или "неформал".
- Кто такие нормисы?
Противоположность альтушек — те, кто следует мейнстримным трендам и не идентифицирует себя ни с какой субкультурой.
- Мем "альтушка с Госуслуг" — реальная услуга?
Нет. Вирусный мем на абсурдной идее.
- Почему этот мем критикуют?
Он сводит девушек к объекту, который "выдается" государством, — критики расценивают это как объективацию даже в ироничном ключе.
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