Эксперт рассказал, какой должна быть реакция России на Integrity Initiative

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия в истории с проектом Integrity Initiative должна указывать на нечестные способы борьбы против нее и показывать, что она открыта и готова обсуждать все вопросы, не прибегая к полулегальным формам ведения идеологической борьбы, полагает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"Видимо, запалом для создания такого проекта послужил 2014 год — переход Крыма под российскую юрисдикцию, события в Донбассе. И когда начался жесткий идеологический клинч между Россией и евроатлантическим альянсом, появились голоса о том, что России нужно противодействовать, что она ведет жесткую идеологическую кампанию, и Запад должен давать соответствующий ответ", — сказал Топорнин РИА Новости.

По мнению эксперта, такое идеологическое противостояние есть, и оно продолжится, потому что позиции России, Британии, США, Евросоюза расходятся по ряду вопросов, носят непримиримый характер.

"Почему мы должны этому удивляться? Мы просто должны быть к этому готовы. Мы всегда говорим, что мы не ведем никакой борьбы, скрытой дезинформации. Мы говорим, что мы этим не занимаемся. Мы готовы давать отпор по официальной линии", — заявил эксперт.

"Поэтому я не думаю, что нам нужно здесь бросаться с кулаками в бой. Мы, наоборот, должны указывать на то, что против нас ведут борьбу нечистыми, нечестными способами, а мы открыты и готовы обсуждать все эти вопросы, не прибегая к такого рода полулегальным формам ведения идеологической борьбы", — подчеркнул Топорнин.

Он добавил, что всегда нужно иметь в виду, что к "сливам" такого рода неофициальной информации, тем более из уст хакерской группировки Anonymous, "мы всегда должны подходить с долей условности". "Потому что это может быть специальный вброс информации, чтобы разжечь страсти, вызвать неадекватную реакцию, какой-то конфликт, скандал. Это тоже нужно иметь в виду", — сказал Топорнин.

В то же время политолог оговорился, что "дыма без огня не бывает".

"Действительно, как отметили эти Anonymous, проект Integrity Initiative был основан еще в 2015 году. Если они действительно создали такую организацию, то она вполне следует в фарватере политики, которую проводит Великобритания — яркая антироссийская, русофобская политика", — отметил эксперт.

Политолог предположил, что проект Integrity Initiative будет действовать по схеме размещения фейковых аккаунтов в соцсетях, будет распространять по ним официальную и неофициальную информацию. "Очевидно, что это не новость ни для наших спецслужб, ни для наших организаций, занимающихся распространением информации", — отметил он.

При этом эксперт назвал весьма несущественным размер бюджета проекта Integrity Initiative.

В утекших в сеть документах говорится, что организация получала гранты от госдепа США, НАТО и социальной сети Facebook. Подлинность опубликованных документов не была подтверждена независимо.

На сайте самого проекта сообщается, что он "соединяет воедино в сеть кластеров по Европе и Северной Америке" тех, кто считает необходимым противодействовать России, а также другим странам: Китаю, Ирану, Венесуэле. С этой целью "участники кластеров активно работают с политиками и широкой общественностью в своих странах", а также обмениваются информацией и опытом по региону, указывается на сайте.