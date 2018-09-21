МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. МИД России опроверг предположения СМИ о том, что российские дипломаты в 2017 году якобы планировали помочь создателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать в другую страну.
"Дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании", — сообщается в официальном комментарии МИД.
В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Лондоне поддерживает широкий круг контактов, что является обыденной практикой для любых дипломатов.
"Статья содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера", — резюмировали в МИД, отметив, что подобные публикации "не выдерживают критики".
В российском посольстве в Лондоне также назвали материал Guardian примером фейковых новостей от британских СМИ, выразив сожаление, что авторы статьи даже не попытались взять комментарий у представителя посольства до публикации.
Политическое убежище
Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил политического убежища, опасаясь быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
В Соединенных Штатах ему грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь за публикацию секретных документов.
В марте правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром из опасений, что поведение и сообщения главы WikiLeaks в социальных сетях поставят хорошие отношения страны с Великобританией под угрозу.
Некоторые СМИ также сообщали, что Ассанжу могут отказать в предоставлении убежища, однако официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.