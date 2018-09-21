В МИД ответили на публикации СМИ о попытке помочь Ассанжу бежать из Лондона

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими. Архивное фото

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. МИД России опроверг предположения СМИ о том, что российские дипломаты в 2017 году якобы планировали помочь создателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать в другую страну.

Ранее газета Guardian опубликовала материал, в котором со ссылкой на анонимные источники сообщалось о "тайных переговорах" представителей Ассанжа с российскими дипломатами. В статье отмечалось, что Ассанжа якобы планировалось вывезти из посольства на дипломатическом автомобиле и перевезти в Россию или Эквадор.

"Дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании", — сообщается в официальном комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Лондоне поддерживает широкий круг контактов, что является обыденной практикой для любых дипломатов.

"Статья содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера", — резюмировали в МИД, отметив, что подобные публикации "не выдерживают критики".

В российском посольстве в Лондоне также назвали материал Guardian примером фейковых новостей от британских СМИ, выразив сожаление, что авторы статьи даже не попытались взять комментарий у представителя посольства до публикации.

Политическое убежище

Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил политического убежища, опасаясь быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В Соединенных Штатах ему грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь за публикацию секретных документов.

В марте правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром из опасений, что поведение и сообщения главы WikiLeaks в социальных сетях поставят хорошие отношения страны с Великобританией под угрозу.

Некоторые СМИ также сообщали, что Ассанжу могут отказать в предоставлении убежища, однако официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.