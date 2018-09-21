ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ выразило недоумение в связи с тем, что авторы публикации в Guardian, согласно которой российские дипломаты якобы вели переговоры о возможности организации побега основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании, не попросили у дипмиссии комментарий.

"Данная публикация не имеет никакого отношения к действительности. Посольство никогда не обсуждало ни с эквадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос о каком бы то ни было участии России в прекращении пребывания Джулиана Ассанжа в дипломатической миссии Эквадора. Что касается утверждения о том, что "Кремль" был готов поддержать некий тайный план, "разрешив Джулиану Ассанжу приехать в Россию", то непонятен сенсационный тон авторов статьи: Россия всегда рада любым иностранным гостям, если они приезжают к нам на законных основаниях и с добрыми намерениями", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что еще 18 сентября министр культуры Великобритании Джереми Райт заявлял о необходимости борьбы с распространением дезинформации в СМИ и интернете.

"Сегодняшняя статья Guardian – отличный пример материалов, от которых следовало бы оградить британского читателя. Кстати, вопреки стандартам британской журналистики, авторы статьи даже не попытались взять комментарий у представителя посольства до публикации. Надеемся, редакция исправит это упущение и опубликует данный ответ", — указал пресс-секретарь посольства.

Ранее газета Guardian опубликовала статью со ссылкой на источники, в которой утверждается, что российские дипломаты в прошлом году участвовали в секретных переговорах с людьми, близкими к Ассанжу, и обсуждали с ними возможность помочь основателю WikiLeaks бежать из посольства Эквадора в Лондоне.

Согласно изданию, был создан план операции, назначенной на канун рождества 2017 года: Ассанжа должны были вывезти из посольства на дипломатическом автомобиле и перевезти в другую страну. Источники заявляют, что конечным пунктом могла стать Россия. Также рассматривалась возможность, что Ассанж на судне отправится в Эквадор. В конечном итоге от плана отказались, так как сочли его слишком рискованным, пишет Guardian.

По информации источников газеты, контакты с Москвой осуществлял Фидель Нарваес, доверенное лицо Ассанжа, который ранее был консулом в посольстве Эквадора в Лондоне. В интервью газете Нарваес опроверг, что участвовал в переговорах с Россией.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.