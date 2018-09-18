В Сети раскритиковали CNN за фейк про поражение Ил-20 сирийскими ПВО

СКВА, 18 сен — РИА Новости. Пропавший с радаров над Средиземным морем российский Ил-20 был сбит ПВО Сирии, заявил источник CNN. Пользователи Сети раскритиковали телеканал за подачу информации, обвинив его в создании фейков.

CNN опубликовал новость про исчезновение Ил-20 с заголовком "Сирийский режим случайно сбил российский военный самолет". При этом телеканал ссылался на некий источник в американском правительстве, который утверждал, что самолет был якобы сбит сирийскими правительственными силами при попытке отразить ракетную атаку со стороны израильских ВВС.

"Фейковые новости. Никто не знает, кто это сделал. Но анонимный американский офицер знает об этом и рассказал CNN? Удивительный источник!" — прокомментировал новость в Twitter пользователь @BattleFFreedom.

"Внимание: похоже на провокацию Соединенных Штатов, CNN утверждает, что Сирия сбила российский самолет-разведчик", — написал Nardeep Pujji.

"Итак, CNN полон поддельными новостями, за исключением случаев, когда они выпускают ДЕЙСТВИТЕЛЬНО фальшивые новости для покрывания военных преступлений США и Израиля? Лицемеры!" — заявил пользователь Josef1601.

Ранее Минобороны России сообщило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем самолета Ил-20 Воздушно-космических сил. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также Минобороны отметило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.