В Сети раскритиковали CNN за фейк про поражение Ил-20 сирийскими ПВО

СКВА, 18 сен — РИА Новости. Пропавший с радаров над Средиземным морем российский Ил-20 был сбит ПВО Сирии, заявил источник CNN. Пользователи Сети раскритиковали телеканал за подачу информации, обвинив его в создании фейков.
"Фейковые новости. Никто не знает, кто это сделал. Но анонимный американский офицер знает об этом и рассказал CNN? Удивительный источник!" — прокомментировал новость в Twitter пользователь @BattleFFreedom.
"Внимание: похоже на провокацию Соединенных Штатов, CNN утверждает, что Сирия сбила российский самолет-разведчик", — написал Nardeep Pujji.
"Итак, CNN полон поддельными новостями, за исключением случаев, когда они выпускают ДЕЙСТВИТЕЛЬНО фальшивые новости для покрывания военных преступлений США и Израиля? Лицемеры!" — заявил пользователь Josef1601.
Также Минобороны отметило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.