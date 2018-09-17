Лауреат Нобелевской премии раскритиковала СМИ за демонизацию России

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира Мэйрид Магуайр призвала западные СМИ перестать "кормить" читателей военной пропагандой и демонизировать образ России, об этом говорится в ее статье, опубликованной на портале Common Dreams.

По словам Магуайр, политика западных СМИ напоминает времена Холодной войны, когда постоянно говорилось о русской угрозе и ядерной войне, и в рамках этой истерии, как считает автор публикации, Запад вновь стремится "дать отпор неизвестному злу с Востока".

Нобелевский лауреат отметила, что демонизация России является одной из самых опасных мировых тенденций. По ее мнению, мировым лидерам необходимо налаживать отношения с Россией, "с нашими российскими братьями и сестрами".

Магуайр напомнила, что политика НАТО разрушила жизни миллионов людей, опустошила их страны и привела к проблемам с мигрантами. Она также выразила мнение, что США, Великобритания и Франция являются наиболее милитаристскими странами, неспособными решать возникающие проблемы с помощью диалога.

Серьезные глобальные проблемы можно решить только всем мировым сообществом, а снятие санкций с России и развитие программ сотрудничества только поспособствует этому, заключила нобелевский лауреат.

Мэйрид Магуайр была удостоена Нобелевской премией мира 1976 года за создание антивоенного Сообщества мирных людей, деятельность которого поспособствовала мирному урегулированию вооруженного конфликта в Северной Ирландии между ирландскими националистами и властями Британии.

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и возвращения Крыма, который вошел в состав России после референдума. Вашингтон и Брюссель обвиняли Москву во вмешательстве во внутреннюю политику Украины и ввели ограничительные меры.

Российская сторона приняла ответные санкции, однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что считают диалог на языке санкций контрпродуктивным.

В последнее время в Европе все чаще высказываются мнения о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России.