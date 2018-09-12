Россия выигрывает информационную борьбу у Запада, заявил Киселев

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на панельной сессии Информационная картина в Азии на фоне политических и экономических перемен в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на панельной сессии Информационная картина в Азии на фоне политических и экономических перемен в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия выигрывает информационную борьбу у западных стран, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Я не согласен, что мы проигрываем информационную борьбу. Если бы мы проигрывали, то не преследовали бы RT и Sputnik. Мы как раз выигрываем. Мы выигрываем информационно, и мы более привлекательны по нашим идеям. Мы предоставляем альтернативную информацию по отношению к западному мейнстриму. Есть запрос именно на альтернативную информацию, и мы это чувствуем", — сказал Киселев.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.