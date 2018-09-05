В СФ рассказали об ответе на возможные меры Франции против RT и Sputnik

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ответ России на ограничения в аккредитации во Франции для RT и Sputnik, если такие меры последуют, может коснуться "чувствительных" сфер взаимодействия Москвы и Парижа, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее власти Франции опубликовали доклад, в котором, в частности, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой документа объемом более 200 страниц под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) Минобороны страны.

"Ответные меры обязательно последуют, если такое решение будет принято, хотя мы надеемся на то, что здравый смысл возобладает. Но если такие ограничения последуют, то ответ России затронет чувствительные для Франции сферы российско-французского сотрудничества", — заявил Климов.

Он напомнил, что возможность подобных мер предусмотрена принятым в этом году законом, позволяющим России принимать решение об адекватном ответом воздействии в случае недружественных шагов других государств.

По словам сенатора, зеркальный ответ в виде ответных ограничений в аккредитации в России французских СМИ не будет иметь смысла, поскольку вряд ли будет "чувствительным" для Франции.

"Вместе с тем, мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает. Хочу отметить, что многие в Сенате Франции, с которым мы взаимодействуем, выступают против таких действий французских властей в отношении российских журналистов", — сказал глава комиссии.