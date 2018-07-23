"Гром среди ясного неба". Французский журналист объяснил переход на RT

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Известный французский тележурналист Фредерик Таддеи объяснил свое решение перейти на телеканал RT France.

О том, что Таддеи будет вести собственное ток-шоу о культуре и политике, стало известно 16 июля. Этот шаг журналиста стал предметом обсуждения многих французских СМИ. Например, газета Le Figaro отметила, что для телевизионных кругов эта новость стала "громом среди ясного неба".

Сам Таддеи, однако, уже заявлял, что для него RT — такой же телеканал, как CNN или Al Jazeera, отмечает Huffington Post.

"RT — это единственный канал, который предоставил мне карт-бланш, возможность делать на телевидении то, что мне нравится — настоящую культурную передачу с настоящими дебатами… Стоило бы задаться вот каким вопросом: почему, чтобы делать такие проекты, в 2018 году нужно идти на российский канал?" — сказал сам Таддеи в интервью газете Le Parisien.

Он подчеркнул, что у него будет полная свобода в выборе тем и гостей для эфира.

Таддеи напомнил, что он — далеко не первый известный журналист, сотрудничающий с российским телеканалом, приведя в качестве примера бывшего ведущего CNN Ларри Кинга и лауреата Пулицеровской премии Криса Хеджеса.

"Люди, которые ставят мне в упрек, что я собираюсь вести дебаты на RT, принадлежат к числу тех, кто предпочел бы, чтобы никаких дебатов и вовсе не было", — считает Таддеи.

По мнению ведущего, большинство современных телеканалов не дают возможности выступать тем, кто не согласен с текущим положением дел, а подлинные дискуссии полностью исчезли с экранов.

"Что касается меня, то попытки считаться с разнообразием мнений всегда были моей отличительной чертой. И меня немало за это критиковали! Но я всегда предпочитал свободу. Меня многие хвалили за Ce soir ou jamais ("Сегодня вечером или никогда" — выходившая с 2006 по 2016 годы на телеканалах France 3 и France 2 программа, ведущим которой был Таддеи — Прим. ред.), но в то же время и оскорблений было достаточно. Так же будет и на RT. Но мне плевать. Сам я сверяюсь со своей совестью. RT соблюдает действующие в моей стране законы, и это все, что для меня важно", — заключил тележурналист.