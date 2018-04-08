Российские дипломаты ответили на статью о переезде Скрипалей в США

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании отреагировали на статью The Sunday Times, посвященную экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства.

Российские дипломаты отреагировали на статью The Sunday Times под заголовком "ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство". В тексте говорится , что Сергею и Юлии Скрипаль предложат новые паспорта и жизнь в США с тем, чтобы защитить от дальнейших покушений на их жизнь.

На это в российском диппредставительстве в очередной раз выказали сомнение в ходе расследования инцидента.

"Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от животных до целых домов — уничтожены, реакция британских СМИ "под контролем правительства". Если у вас нет ничего общего с преступлением, то зачем прятать концы в воду", — говорится в сообщении посольства.

The two victims isolated from public and even their family, evidence — from pets to entire houses — destroyed, UK media response "under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.

Четвертого марта на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершили покушение в городе Солсбери с применением отравляющего вещества А234. Лондон незамедлительно выдвинул обвинения в адрес Москвы, спровоцировав дипломатический кризис. Россия же подозрения отвергает, называя их голословными.