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Российские дипломаты ответили на статью Бориса Джонсона о Крыме

17:1124.02.2018
(обновлено: 19:10 24.02.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фотоПосольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники посольства России в Лондоне ответили на статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о "незаконном присоединении Крыма". Соответствующее заявление появилось на сайте диппредставительства.

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Depositphotos / Morozzz
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В заметке "Аннексия Крыма: четыре года спустя", опубликованной на портале британского правительства, Джонсон призывает сохранять введенные против Москвы санкции "до тех пор, пока крымские территории остаются под контролем Кремля, а также пока не будут соблюдаться минские договоренности".

Реакция российского диппредставительства последовала спустя сутки. "Очень жаль, что в статье не говорится о четвертой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержал Запад в целом и Великобритания в частности, и в ходе которого была грубо нарушена не только Конституция Украины, но и договоренности президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши", — говорится в заявлении.

Далее дипломаты ответили на четыре тезиса из статьи Джонсона.

О референдуме

Черное море на закате у поселка Партенит в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Первым стало утверждение министра о "фиктивном референдуме" в Крыму. "Позвольте напомнить, что право народов на самоопределение закреплено в Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, а также в Декларации о принципах международного права 1970 года", — заявили в посольстве. Также подчеркивается, что волеизъявление народа — главный критерий демократического процесса. "Что касается британского опыта, то Brexit, Фолклендские острова, Гибралтар или Шотландия в этом плане весьма показательны", — подытожили в посольстве.

Об изменении границ

Вторым пунктом стали слова британского министра о "первом с 1945 года насильственном изменении границ". "Полагаем, что у сербского народа другое мнение на этот счет, — подчеркнули дипломаты. — В 1999 году 78 дней бомбардировок территории Югославии фактически уничтожили ее как государство, насильно (без какого-либо референдума) отделив Косово от Сербии".

Об обещаниях

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Третьим тезисом Джонсона стало заявление о том, что Россия нарушила обязательства по соблюдению украинских границ, установленных Будапештским меморандумом 1994 года. "Во-первых, утрата Украиной своей территориальной целостности стала результатом внутренних процессов и демократического решения жителей Крыма. <…> Во-вторых, в Будапеште Украина пообещала бороться с агрессивным национализмом и шовинизмом. Это обещание, очевидно, было нарушено, и, кстати, мы не видели особой реакции Великобритании, которая остается одним из гарантов Будапештского меморандума".

О крымских татарах

Заключительным утверждением главы британского МИД стали слова о "преследовании крымских татар". "Поскольку британскому МИД не хватило четырех лет, чтобы ознакомиться с некоторыми фактами по этому вопросу, мы вынуждены сами восполнить пробелы. Так, сегодня в Крыму язык крымских татар наравне с русским и украинским признан официальным", — говорится в сообщении.

Далее приводится статистика, которая отражает вовлеченность крымских татар в политическую, экономическую, культурную и религиозную жизнь полуострова.

О сторонах Минских соглашений

Газовое оборудование в Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В российском посольстве также напомнили Джонсону о том, что стороны Минских соглашений — Киев, Донецк и Луганск и именно на этих трех участниках лежит ответственность за их выполнение.

"Мы верим, что британские власти наконец изменят свое отношение к тому, что происходит на Украине. В противном случае постоянные обвинения в адрес России будут и дальше побуждать Киев проводить политику, заведомо обреченную на провал", — подытожили в диппредставительстве.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Местные власти инициировали референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь >>

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Никола Базиль
Да, слабоват Джонсон в праве и дипломатии! Супротив Лаврова - щенок.
17:41
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Идет Боря лесом, можно и в сад.
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