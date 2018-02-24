Российские дипломаты ответили на статью Бориса Джонсона о Крыме

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники посольства России в Лондоне ответили на статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о "незаконном присоединении Крыма". Соответствующее заявление появилось на сайте диппредставительства.портале британского правительства, Джонсон призывает сохранять введенные против Москвы санкции "до тех пор, пока крымские территории остаются под контролем Кремля, а также пока не будут соблюдаться минские договоренности".
Реакция российского диппредставительства последовала спустя сутки. "Очень жаль, что в статье не говорится о четвертой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержал Запад в целом и Великобритания в частности, и в ходе которого была грубо нарушена не только Конституция Украины, но и договоренности президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши", — говорится в заявлении.
Далее дипломаты ответили на четыре тезиса из статьи Джонсона.
О референдуме
Об изменении границ
Вторым пунктом стали слова британского министра о "первом с 1945 года насильственном изменении границ". "Полагаем, что у сербского народа другое мнение на этот счет, — подчеркнули дипломаты. — В 1999 году 78 дней бомбардировок территории Югославии фактически уничтожили ее как государство, насильно (без какого-либо референдума) отделив Косово от Сербии".
Об обещаниях
О крымских татарах
Заключительным утверждением главы британского МИД стали слова о "преследовании крымских татар". "Поскольку британскому МИД не хватило четырех лет, чтобы ознакомиться с некоторыми фактами по этому вопросу, мы вынуждены сами восполнить пробелы. Так, сегодня в Крыму язык крымских татар наравне с русским и украинским признан официальным", — говорится в сообщении.
Далее приводится статистика, которая отражает вовлеченность крымских татар в политическую, экономическую, культурную и религиозную жизнь полуострова.
О сторонах Минских соглашений
"Мы верим, что британские власти наконец изменят свое отношение к тому, что происходит на Украине. В противном случае постоянные обвинения в адрес России будут и дальше побуждать Киев проводить политику, заведомо обреченную на провал", — подытожили в диппредставительстве.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Местные власти инициировали референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.
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