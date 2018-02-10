МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британский таблоид Daily Express опубликовал статью под названием "Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя", в которой речь идет о самолетах Су-57.

Автор статьи называет их "новой наводящей ужас военной игрушкой России", которая была продемонстрирована в действии спустя всего несколько часов после появления доклада Мюнхенской конференции по безопасности.

В нем, напоминает автор, речь шла в том числе об увеличившемся риске "тотальной войны". Cложившийся мировой порядок распадается, а угроза непреднамеренного столкновения между Россией и Западом растет, говорится в докладе.

Daily Express описывает технические особенности Су-57: в частности, новый комплекс радиоэлектронного оборудования, который позволяет быстро анализировать боевую ситуацию.

Кроме того, самолет будет укомплектован "невероятно мощным радаром", который сможет распознавать любые цели на земле и в воздухе на "огромных дистанциях", после чего любая угроза будет нейтрализована с помощью ракет дальнего действия класса "воздух — воздух" и "воздух — земля".

О том, что российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, в 2018 году будет подписан контракт на поставку первых 12 самолетов, из которых два в 2019 году уже могут поступить в войска.