Политолог: прогноз о войне России с Европой — "какая-то степень безумия"

В Европе оценили вероятность войны с Россией и заявили о росте риска "непреднамеренного вооруженного столкновения". Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чего на самом деле опасаются европейцы.

Вероятность войны России и Европы растет, об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Пересказ текста приводит Express.co.uk.

В документе под названием "До края и обратно?" говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений.

"В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне", — говорится в докладе.

Кроме того, в тексте отмечается, что процесс нормализации отношений России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит "зацементировать" текущее положение дел, считают авторы доклада.

В документе отмечается, что ряд стран — членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса евроинтеграции, а Польша и Венгрия находятся в "прямой конфронтации" с Брюсселем.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы боятся не столько прямого конфликта с Россией, сколько конфликта США с Россией на территории Европы.

"Мне кажется, мысль, что Россия будет воевать с Европейским союзом, — это уже какая-то степень безумия. Я думаю, что европейские политики больше опасаются, что на территории Европы может произойти конфликт не между Европой и Россией, а между США и Россией. Скорее всего, беспокойство вызывает размещение на территории Европы американских войск и наши ответные действия. Некая угроза действительно существует, но здесь вопрос в том, кого европейские политики считают виновным", — сказал Михаил Смолин.

Он подчеркнул, что Россия ни на кого нападать не собирается и предпринимает лишь ответные шаги на действия США.

"Все наши действия — ответные, и они не такие грозные и массовые, как у США, когда размещаются и ракеты, и контингенты на территории стран Европы. Если Евросоюз идет в фарватере политики США, если европейские страны разрешают размещать у себя в том числе и опасные для России вооружения, то, конечно, напряженность будет нарастать. Мне кажется, европейским политикам стоит обращать больше внимания на себя и вырабатывать самостоятельную внешнюю позицию для ЕС, а не двигаться только в фарватере США. Тогда и напряженность значительно спадет", — отметил политолог.

Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших в мире неформальных форумов, на которых обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран — членов НАТО. С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета Министерства обороны ФРГ.

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