МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Список ответных мер России на притеснение российских СМИ за рубежом может быть расширен с учетом соответствующих действий иностранных государств, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Наша комиссия ещё осенью (прошлого года) подготовила серию конкретных рекомендаций, которые уже обрели силу закона и позволяют применять в отношении органов иностранной пропаганды сугубо адресные меры зеркального характера (в ответ на притеснение российских СМИ – ред.). При необходимости эти меры могут быть дополнены с учётом соответствующих действий с той стороны", — заявил сенатор на заседании Совфеда.