Симоньян прокомментировала требования Минюста США к партнеру Sputnik

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пошутила по поводу требования Минюста США к партнеру Sputnik RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иноагента.
В документе, датированном 5 января, говорится, что в течение 30 дней RIA Global LLC должна зарегистрироваться в соответствии с американским законом об иностранных агентах от 1938 года (FARA).
После регистрации RIA Global сможет продолжить производство и распространение контента по своему усмотрению, если каждый эфир сопровождается соответствующим уведомлением о статусе иностранного агента, подчеркивает Минюст.
RIA Global LLC — это американская компания, готовящая новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik.
Меры США в отношении российских СМИ
Кроме этого, предупреждение о возможности регистрации в качестве иноагента получила и американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.
В России в качестве ответной меры приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.
Позднее Минюст включил в список иноагентов "Голос Америки", "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".