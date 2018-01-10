Симоньян прокомментировала требования Минюста США к партнеру Sputnik

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пошутила по поводу требования Минюста США к партнеру Sputnik RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иноагента.

"Вот меня просят прокомментировать, а мне уже скучно это комментировать. Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харрасмента. Думаю, и это не за горами", — заявила она.

В документе, датированном 5 января, говорится, что в течение 30 дней RIA Global LLC должна зарегистрироваться в соответствии с американским законом об иностранных агентах от 1938 года (FARA).

После регистрации RIA Global сможет продолжить производство и распространение контента по своему усмотрению, если каждый эфир сопровождается соответствующим уведомлением о статусе иностранного агента, подчеркивает Минюст.

RIA Global LLC — это американская компания, готовящая новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik.

Меры США в отношении российских СМИ

Ранее Минюст США внес в список иностранных агентов телеканал RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США.

Кроме этого, предупреждение о возможности регистрации в качестве иноагента получила и американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.

В России в качестве ответной меры приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Позднее Минюст включил в список иноагентов "Голос Америки", "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".