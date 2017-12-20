Во Франции требуют отозвать лицензию у RT France

ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские общественные деятели опубликовали в газете Monde открытое письмо, в котором попросили главу Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамека отозвать лицензию у телеканала RT France.

Авторы письма заявили, что на такой шаг следует пойти "во имя сохранения гражданского мира".

"Сегодня руководители самого высокого уровня в США и Европе обвиняют Russia Today в том, что он сеет раздор и ослабляет демократию. Из-за того, что он ретранслирует пропаганду Кремля, власти США недавно обязали этот канал регистрироваться в качестве иностранного агента", — говорится в письме.

Общественники напоминают, что с обвинениями в адрес российских СМИ ранее выступали такие европейские политики, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль.

Авторы письма также утверждают, что запуск RT France приведет к "путанице в умах и разобщению французов".

Под текстом стоят подписи одиннадцати человек, среди которых — писатель Галя Аккерман, историки Антуан Аржаковский и Владимир Берелович, журналист Мишель Ельчанинов, а также преподаватели и переводчики.

Минувшей осенью, еще до запуска телеканала, Шрамек заявил, что совет намерен постоянно следить за программами RT France.

Министерство юстиции США ранее внесло RT America в список иностранных агентов. При этом многие другие зарубежные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT лишили аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян неоднократно называла обвинения в адрес российских СМИ голословными, указывая на то, что доказательств "вмешательства" на Западе так никто и не предоставил.