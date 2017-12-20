Посольство в Лондоне высмеяло Guardian, назвавшую Мэй "пешкой Путина"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В посольстве России в Великобритании обратили внимание на публикацию в газете The Guardian, в которой британского премьера Терезу Мэй назвали "пешкой Путина". Дипломаты прокомментировали статью в Twitter.

On @rafaelbehr chessboard, literally everybody is Putin’s pawn, from @POTUS to UK PM. Are there any other pieces at all? pic.twitter.com/KZY9cl4bB0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 20 декабря 2017 г.

Материал обозревателя британского издания Рафаэла Бера под заголовком "Мэй не сторонница Путина. Но сейчас она пешка в его игре" был опубликован в среду. По мнению автора, российские власти намерены "ослабить Европу", а те, кто поддерживает Brexit, в том числе британский премьер, "играют на руку" Москве.

"На шахматной доске Рафаэла Бера буквально все — от президента США до британского премьера — пешки Путина. Еще хоть какие-нибудь фигуры есть?" — иронично поинтересовались российские дипломаты, прикрепив к записи фотографию страницы The Guardian.

Посольство в Великобритании нередко иронизирует в Twitter над публикациями местных СМИ, в которых встречаются нападки на Россию. Так, дипломаты высмеивали статью в Times с заявлениями о планах России перерезать подводные кабели, чтобы лишить британцев доступа к интернету, и публикацию Guardian о возможных планах внешней политики в отношении России.