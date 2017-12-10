Посольство в Лондоне высмеяло статью Guardian о том, "что делать с Россией"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Twitter-аккаунте российского посольства в Великобритании высмеяли газету The Guardian за публикацию о том, что Лондону следует заранее подготовиться к выстраиванию отношений с "непредсказуемой" Москвой.

В статье, на которую обратили внимание дипломаты, говорится о том, что в России "могут произойти самые неожиданные вещи". Автор материала предлагает несколько собственных "прогнозов", на основании которых дает странам Запада рекомендации о том, "что делать" с Москвой. Колумнист не подкрепляет свои доводы фактами — например, она пытается провести параллели с судьбой СССР, объясняя это тем, что развала Советского союза "никто не ожидал".

В посольстве России, в свою очередь, намекнули, что журналистам следует озаботиться будущим своей страны, и напомнили о решении Великобритании покинуть Евросоюз.

"Великолепное планирование внешней политики на фоне Brexit", — написали дипломаты в микроблоге. К записи прикреплена фотография печатной версии статьи.

Посольство в Великобритании нередко иронизирует в Twitter над публикациями местных СМИ, в которых встречаются нападки на Россию. Так, дипломаты высмеивали статью в Times с заявлениями о планах России перерезать подводные кабели и лишить британцев доступа к интернету, а также шутили в ответ на статью Guardian о "российских троллях".