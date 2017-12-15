МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Посольство России в Великобритании отреагировало на слова лейбориста Криса Брайанта, который предупредил Бориса Джонсона об опасностях визита в Москву. Заявление парламентария опубликовано в пятницу в The Times.
Российские дипломаты ответили политику в Twitter диппредставительства. "В первую очередь берегитесь медведей на московских улицах (Почему Брайант упустил этот пункт?)", — иронизируют сотрудники посольства.
But first and foremost, beware of the bears🐻 on Moscow streets (why did @RhonddaBryant miss this one?) pic.twitter.com/83MxX7hHtq— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 15 декабря 2017 г.
Политик также посоветовал с особой бдительностью относиться к еде и напиткам. По его словам, нельзя "опрокидывать каждую рюмку водки и участвовать в соревнованиях по распитию алкоголя со своими противниками". "Технику нужно оставлять дома, чтобы ее не прослушивало ФСБ", — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Борис Джонсон планирует посетить Москву. Сообщалось, что в ходе визита он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым.