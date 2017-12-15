МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Посольство России в Великобритании отреагировало на слова лейбориста Криса Брайанта, который предупредил Бориса Джонсона об опасностях визита в Москву. Заявление парламентария опубликовано в пятницу в The Times.

По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров, попыток испортить сон и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал.

Российские дипломаты ответили политику в Twitter диппредставительства. "В первую очередь берегитесь медведей на московских улицах (Почему Брайант упустил этот пункт?)", — иронизируют сотрудники посольства.

But first and foremost, beware of the bears🐻 on Moscow streets (why did @RhonddaBryant miss this one?) pic.twitter.com/83MxX7hHtq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 15 декабря 2017 г.

Крис Брайант возглавляет в парламенте комитет по российском-британским отношениям. Он написал Борису Джонсону открытое письмо, где рассказал о подозрительных вещах, которые якобы происходили с ним во время визита в Москву и Нижний Новгород в 2010 году. "В отеле мой телефон звонил ежечасно, а когда я поднимал трубку, никто не отвечал, — заявил Брайант в парламенте в среду. — Мне сообщили, что это стандартная процедура, которая мешает британским министрам спать".

Политик также посоветовал с особой бдительностью относиться к еде и напиткам. По его словам, нельзя "опрокидывать каждую рюмку водки и участвовать в соревнованиях по распитию алкоголя со своими противниками". "Технику нужно оставлять дома, чтобы ее не прослушивало ФСБ", — подчеркнул он.

Парламентарий убежден, что в России лучше не ездить в лифте одному и не заводить новые знакомства, поскольку есть риск попасться в "сексуальную ловушку агентов Кремля". "Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день", — подытожил Брайант.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон планирует посетить Москву. Сообщалось, что в ходе визита он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым.