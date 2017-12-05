В Совете Федерации ввели запрет на посещение палаты СМИ-иноагентами

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет Федерации ввел запрет на посещение палаты журналистами девяти СМИ-иноагентов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что эта мера стала ответным шагом на ограничение доступа российских журналистов в Конгресс США.
Сенатор отметил, что в соответствии с частью 12 статьи 30 регламента Совета Федерации к вопросам ведения комитета по регламенту и организации парламентской деятельности относятся, в том числе вопросы о порядке работы и организация деятельности Совета Федерации, о контроле за соблюдением правовых актов по обеспечению деятельности Совета Федерации.
Согласно закону о статусе иностранного агента для СМИ, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).