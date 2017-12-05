МИД обвинил СМИ-иноагенты во вмешательстве во внутренние дела России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Деятельность СМИ, признанных в России иноагентами, подтверждает наличие попыток вмешательства во внутренние дела РФ, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов.

"Мы считаем недопустимым использование тематики прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Напомню, что с момента подписания Хельсинского акта в 1975 году наблюдается активное использование инструментов вмешательства в наши дела. И деятельность современных СМИ, которые у нас признаны агентами вмешательства, иностранными агентами, к сожалению нашему, тому подтверждение", — сказал Викторов на международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

При этом он отметил, что МИД выступает за усиление координации российского уполномоченного по правам человека с правозащитными институтами других стран, в том числе по вопросам защиты прав россиян за рубежом.

Во вторник Минюст РФ опубликовал список СМИ, которым присвоен статус "иностранного агента". В него внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

В понедельник в Госдуму был внесен проект постановления, которым устанавливается запрет на посещение ГД представителями средств массовой информации США, признанных иностранными агентами. Совет Госдумы во вторник обсудит текст постановления, в среду он будет рассмотрен на пленарном заседании. Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

Источник в Совете Федерации во вторник сообщил РИА Новости, что журналистам девяти СМИ, включенных Минюстом в список иноагентов, запретят проход в Совфед, решение будет принято 15 декабря.