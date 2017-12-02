Лишение аккредитации не затруднит работу СМИ, считают в Госдуме

КЕМЕРОВО, 2 дек — РИА Новости. Лишение аккредитации корреспондентов RT в конгрессе США и зеркальные меры российской стороны не затруднят работу СМИ и могут помочь избежать такого остросоциального явления на Западе, как харассмент, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Кемеровской области Антон Горелкин.
По его мнению, большинство комментариев у публичных персон сегодня берется удаленно — по телефону или через интернет. И за пределами парламентов никто не запрещает журналистам встречаться с конгрессменами или депутатами, отметил Горелкин.
"Зато, например, у журналистов и политиков станет меньше возможностей обвинить друг друга в харассменте. На Западе сейчас эпидемия сексуальных домогательств. Я советовал бы относиться к этому явлению серьезно. Как говорится, береженого Бог бережет. А то обвинит какой-нибудь американский конгрессмен нашу журналистку в домогательствах — будет за него очень неловко", — считает депутат.
В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.