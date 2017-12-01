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Эксперт оценил запрет входа в Госдуму журналистам американских СМИ

14:1801.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Решение о запрете входа в Госдуму американским СМИ станет адекватным и болезненным ответом Вашингтону, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Ведущий в студии телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Кремле разочарованы решением Конгресса о лишении аккредитации RT
Ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала, что Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Как сообщил РИА Новости член международного комитета верхней палаты Олег Морозов, запрет поддержит и Совет Федерации, ограничения могут быть введены в середине декабря.

"Конечно, ответ. Безусловно, адекватный. Может быть, даже чуть-чуть сильнее, но это и справедливо, потому что американская культура такая, что она способна уважать только оппонента, который способен ответить силой: любой отказ от ответа американцы воспринимают как слабость и необходимость давить дальше", — сказал Фененко РИА Новости.

По словам эксперта, несмотря на то, что в России присутствует не очень большое количество американских СМИ, этот ответ будет для Вашингтона болезненным.

"Удар чувствительный, потому что США — это страна, которая считает себя мировым гегемоном. Сам принцип, что кто-то смеет их ограничить, для них уже болезнен и нетерпим. Для них, конечно, болезненно, что кто-то вообще смеет давать им адекватный ответ и как-то их ограничить. Это демонстрация ограниченности их лидерства, что само по себе неприятно для них", — полагает Фененко.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян рассказала о последствиях лишения RT аккредитации в конгрессе
При этом эксперт уверен, что на этом конфронтация между Москвой и Вашингтоном не прекратится, и к этому надо быть готовыми.

"Конфронтация между нашими странами будет постоянно нарастать, мы должны к этому готовиться. Американцы, почувствовав, что Россия может ответить, в следующий раз будут осторожнее", — заключил собеседник агентства.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. После этого журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян о ситуации с RT в США: свободу слова убили те, кто ее придумал
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"

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