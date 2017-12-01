МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Госдума запретит посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ, заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

В понедельник проект соответствующего постановления обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду — на пленарное заседание нижней палаты. Аналогичную меру депутаты порекомендуют принять и заксобраниям регионов.

По словам Савастьяновой, решение вступит в силу после принятия — со следующей недели.

Она подчеркнула, что подобные меры станут ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

"Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное, с одной стороны, высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации", — пояснила депутат.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента. В Кремле заявили, что "глубоко разочарованы" решением американских властей. После этого в парламенте и МИД рассказали о проработке ответных мер на действия Вашингтона.

Лишение аккредитации стало продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Ранее американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Также конгресс устроил разбирательство по поводу возможного "влияния RT на президентские выборы".

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google подтвердили в конгрессе, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.