В Совфеде заявили о поддержке запрета на аккредитацию американских СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совет Федерации поддержит запрет на аккредитацию СМИ США, ограничения могут быть введены в середине декабря, когда в верхней палате пройдёт пленарная неделя, эти меры коснутся и СМИ с частично американским участием, заявил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов.

"Совет Федерации поддерживает запрет на проход в Совет Федерации для всех американских СМИ, вне зависимости от их формы капитала — государственного или частного, потому что они все в своей редакционной политике проводят линию Госдепа в отношении России", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что такие ограничения станут ответом на лишение RT America аккредитации в конгрессе США.

"Запрет на проход в здание коснётся СМИ не только с полным, но и частичным американским участием", — сказал сенатор.

По его словам, эти ограничения могут быть введены на неделе с 11 по 15 декабря, когда сенаторы соберутся для участия в заседаниях комитетов и верхней палаты.

Постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ примет и Госдума, об этом заявила в пятницу глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.