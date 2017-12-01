В Совфеде заявили о поддержке запрета на аккредитацию американских СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совет Федерации поддержит запрет на аккредитацию СМИ США, ограничения могут быть введены в середине декабря, когда в верхней палате пройдёт пленарная неделя, эти меры коснутся и СМИ с частично американским участием, заявил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов.
Он подчеркнул, что такие ограничения станут ответом на лишение RT America аккредитации в конгрессе США.
"Запрет на проход в здание коснётся СМИ не только с полным, но и частичным американским участием", — сказал сенатор.
Постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ примет и Госдума, об этом заявила в пятницу глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.