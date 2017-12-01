Симоньян рассказала о последствиях лишения RT аккредитации в конгрессе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сделала предположение, что американские СМИ в скором времени могут остаться без аккредитации в Госдуме и Совете Федерации.

"Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала", — написала она в четверг на своем официальном канале в Telegram.

"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так", — добавила она.

Лишение аккредитации

Ранее Минюст США поставил перед телеканалом RT America ультиматум: зарегистрироваться в двухдневный срок в качестве иностранного агента в США — или ему будет навязано уголовное дело.

Телеканал был вынужден согласиться на условия американского ведомства, чтобы продолжить работу в стране. Симоньян, комментируя решение RT, намекнула, что в Соединенных Штатах нет свободы слова.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — приводит ее слова телеканал.

Ситуацию прокомментировал и заместитель руководителя информационной службы RT Алексей Кузнецов. По его словам, были представлены все необходимые для регистрации документы.

"У нас, в общем, не было другого выбора, в такие нас поставили условия", — посетовал он.

Позднее, 30 ноября, журналистов RT лишили аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. При этом лишение аккредитации вступило в силу немедленно.

Такие действия Вашингтона стали продолжением его политики давления на российские СМИ. Помимо этого, конгресс начал разбирательство по поводу мнимого "влияния RT на выборы президента США".

Кроме того, еще в октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и российское международное агентство Sputnik. Однако ни в этой компании, ни в Facebook, ни в Google не представили каких-либо доказательств вмешательства России в американские выборы.

Ответ Москвы

Россия применила зеркальные меры в ответ на действия США. Федеральное собрание приняло закон, по которому иностранные СМИ могут признать иноагентами, если они получают финансовую поддержку от зарубежных стран или организаций. Документ вносит поправки в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации".

Закон приняли в Госдуме 15 ноября после регистрации RT в США в качестве иностранного агента. Затем, 22 ноября, закон одобрили в Совфеде, где пообещали в течение года проводить мониторинг его правоприменительной практики, и 25 ноября закон подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что нововведение не отразится на работе российских медиа. Российский Минюст наделили правом решения о признании СМИ иноагентом, которые будут обязаны отчитываться о своей работе и маркировать свои материалы.

Кроме того, Министерство юстиции сделало предупреждение ряду средств массовой информации, среди которых "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время" и другие, что их могут признать иностранными агентами.

Российские политики прокомментировали новый закон. Так, первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что нововведение затронет и европейские медиа, если в Евросоюзе начнут оказывать давление на российские СМИ.

"Пока его применение начнется с американских СМИ, но если европейцы перейдут к таким же действиям в отношении наших медиа, как и американцы, они получат такой же ответ", — отметил он.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заметил, что новый закон стал логическим завершением работы по ответным мерам России, добавив, что изначально Москва не хотела прибегать к таким средствам.

"Мы не планировали принимать подобные меры в отношении иностранных СМИ, но, к сожалению, действия американских коллег заставили нас пойти по этому пути", — сообщил депутат.

О необходимости подобных зеркальных мер заявили и в Совете по правам человека при президенте России. Однако глава СПЧ Михаил Федотов считает необходимым доработать закон, чтобы он стал "юридически безукоризненным".

Недовольство Вашингтона

Российский закон об иноагентах вызвал негативную реакцию американской стороны.

В Госдепе осудили зеркальные меры Москвы, назвав их "нарушением прав человека" и "угрозой свободе прессы". Дипломатическое ведомство, помимо этого, призвало Россию не прибегать к подобным мерам.

Обвинения Госдепа парировала представитель российского МИД Мария Захарова, заявив, что комментарии Вашингтона говорят о его нежелании улучшать двусторонние отношения и о "непрофессионализме бюрократической машины".

О недовольстве заявил и директор американского Совета управляющих по вопросам вещания Джон Лансинг, считая, что новый закон не является зеркальным ответом.

В свою очередь, в Совфеде с иронией встретили такие обвинения, увидев в них двойные стандарты.

"Двойные стандарты зашкаливают: США объявляют СМИ иноагентами — нормально, а в России — нет; Косово может отделиться, Крым не должен, и т.д.", — написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.