В СФ готовы оперативно принять меры в ответ на решение конгресса США по RT

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совет Федерации РФ может уже в четверг принять меры в ответ на решение конгресса США лишь аккредитации RT America, сообщил РИА Новости сенатор, член комиссии СФ по информационной политике Игорь Морозов.

"Необходимы ответные меры как можно скорее, не затягивая. Уже сегодня Совет Федерации, я думаю, может принять решение. У нас есть возможность лишить СМИ США возможности беспрепятственного прохода в Совет Федерации", — заявил он.

По словам Морозова, сейчас иностранным СМИ для прохода в Совфед достаточно лишь показать аккредитационную карту МИД в бюро пропусков, чтобы получить пропуск. Российские СМИ обязаны сначала подавать заявку на пропуск, которая будет рассмотрена в пресс-службе.

"Решение конгресса США показывает, что война против России продолжается, давление на российских журналистов усиливается", — сказал Морозов.