Макфол и Пушков устроили перепалку из-за закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков вступил в перепалку в Twitter с бывшим послом США в России Майклом Макфолом после того, как американский дипломат раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах.

Пушков написал в микроблоге, что госдеп осудил инициативу российских властей, хотя в США аналогичный закон FARA действует уже 80 лет. Подобное поведение Вашингтона парламентарий назвал "экстазом двойных стандартов". На запись обратил внимание Макфол.

These laws are not the same things at all. And you know it, Aleksei. C'mon now. https://t.co/woBCeshkYz — Michael McFaul (@McFaul) 29 ноября 2017 г.

"Эти два закона — вовсе не одно и то же. И Вам об этом известно, Алексей. Харе", — написал американский дипломат в ответном сообщении.

"Макфол сообщил мне, что их закон и наш закон — не одно и то же. Конечно: в США все лучше. И бомбят они гуманнее, и ракеты у них человечнее", — ответил Макфолу сенатор. Он также напомнил, что разница между российским и американским законами все же есть.

"Разница между нашим и их законом в части СМИ лишь в том, что ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного. Эту разницу мы устраним", — написал Пушков. Он добавил, что в Соединенных Штатах за нарушение закона FARA предусмотрено уголовное наказание сроком до 5 лет, в то время как в России вводится только штраф до 5 миллионов рублей за отказ зарегистрироваться иноагентом. "Госдепу помолчать бы", — заключил парламентарий.

Макфол на аргументы Пушкова не ответил, возможно, потому что на него обрушился шквал критики со стороны других пользователей.

"Харе" — это так дипломатично", — написал один из комментаторов.

"C'mon" — very diplomatic language)) — Alexey Aylarov (@aylarov) 29 ноября 2017 г.

"Вы сами это начали", — говорится в другой записи.

Американский дипломат попытался объяснить, что виной всему — "российское вмешательство" в выборы в США, чем вызвал еще больше критики в свой адрес.

"Прекратите изображать возмущение. ЦРУ свергало правителей по всему миру и продолжает это делать", — ответил Макфолу один из пользователей.

"Чужой грех своего не искупает", — заявил бывший посол.

"Я ожидал нечто более содержательное, чем "Чужой грех своего не искупает" от человека с вашим послужным списком. Заезженная пластинка о том, что Россия "взломала" наши выборы, не является доказательством того, что так оно и было", — заметил комментатор.

1. I expected a ittle more tha "two wrongs don't make a right" from someone with your resumé

2. repeating weak evidence that Russia "hacked" our election ad nauseum is no substitute for strong evidence. I'm sure you know this. https://t.co/cK83lsWQxZ — Fox Terrorism Expert (@CultofNewMedia) 29 ноября 2017 г.

Ранее Минюст США внес в список иноагентов телеканал RT и партнерскую компанию агентства Sputnik — Reston Translator. Этот шаг стал продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Также конгресс устроил разбирательство по поводу предполагаемого "влияния RT на президентские выборы".

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе признали, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в выборы в Соединенных Штатах.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.