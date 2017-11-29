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Макфол и Пушков устроили перепалку из-за закона о СМИ-иноагентах

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (77)
21:0629.11.2017
(обновлено: 21:13 29.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter. Архивное фотоЛоготип социальной сети Twitter. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков вступил в перепалку в Twitter с бывшим послом США в России Майклом Макфолом после того, как американский дипломат раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах.

Пушков написал в микроблоге, что госдеп осудил инициативу российских властей, хотя в США аналогичный закон FARA действует уже 80 лет. Подобное поведение Вашингтона парламентарий назвал "экстазом двойных стандартов". На запись обратил внимание Макфол.

"Эти два закона — вовсе не одно и то же. И Вам об этом известно, Алексей. Харе", — написал американский дипломат в ответном сообщении.

Журналисты. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Почему русские мстят?" Америка искренне возмущена законом об агентах
"Макфол сообщил мне, что их закон и наш закон — не одно и то же. Конечно: в США все лучше. И бомбят они гуманнее, и ракеты у них человечнее", — ответил Макфолу сенатор. Он также напомнил, что разница между российским и американским законами все же есть.

"Разница между нашим и их законом в части СМИ лишь в том, что ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного. Эту разницу мы устраним", — написал Пушков. Он добавил, что в Соединенных Штатах за нарушение закона FARA предусмотрено уголовное наказание сроком до 5 лет, в то время как в России вводится только штраф до 5 миллионов рублей за отказ зарегистрироваться иноагентом. "Госдепу помолчать бы", — заключил парламентарий.

Макфол на аргументы Пушкова не ответил, возможно, потому что на него обрушился шквал критики со стороны других пользователей.

"Харе" — это так дипломатично", — написал один из комментаторов.

"Вы сами это начали", — говорится в другой записи.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В США не нашли "зеркальности" в законе о СМИ-иноагентах в России‍
Американский дипломат попытался объяснить, что виной всему — "российское вмешательство" в выборы в США, чем вызвал еще больше критики в свой адрес.

"Прекратите изображать возмущение. ЦРУ свергало правителей по всему миру и продолжает это делать", — ответил Макфолу один из пользователей.

"Чужой грех своего не искупает", — заявил бывший посол.

"Я ожидал нечто более содержательное, чем "Чужой грех своего не искупает" от человека с вашим послужным списком. Заезженная пластинка о том, что Россия "взломала" наши выборы, не является доказательством того, что так оно и было", — заметил комментатор.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
"Нам всем конец, русские идут". The Hill высмеял истерию в американских СМИ
Ранее Минюст США внес в список иноагентов телеканал RT и партнерскую компанию агентства Sputnik — Reston Translator. Этот шаг стал продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Также конгресс устроил разбирательство по поводу предполагаемого "влияния RT на президентские выборы".

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе признали, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в выборы в Соединенных Штатах.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

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