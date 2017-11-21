Источник в СФ рассказал, что грозит СМИ, не признавшим себя иноагентами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Система воздействия на признанные иноагентами работающие в России СМИ в случае их отказа выполнять предусмотренные соответствующим законом нормы уже разработана, она предусматривает блокировку передающего сигнала или сайтов этих медиа, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Система уже разработана. Она предусматривает блокировку сигнала", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что речь идет и о передаче информации в интернете.

Госдума в минувшую среду поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.