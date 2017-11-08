МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Компания, принадлежащая Twitter, временно закрыла аккаунт Sputnik на одной из платформ по монетизации мобильных приложений MoPub, через которую соцсеть платит производителям контента за размещение рекламы, сообщила пресс-служба агентства.

В пресс-службе Sputnik рассказали, что сотрудники агентства 31 октября не смогли войти в личный кабинет.

"При попытке входа появляется сообщение "Ваш аккаунт временно закрыт в связи с нарушением условий обслуживания или политики в отношении поставщика (услуг)". При этом в течение нескольких месяцев сотрудники Sputnik не предпринимали никаких действий с аккаунтом и не входили в личный кабинет", — подчеркнули в агентстве.

Письмо в MoPub, отправленное по этому поводу, осталось без ответа.

Twitter приобрела MoPub в 2013 году. С февраля Sputnik использовал MoPub в своем мобильном приложении, получая несколько раз оплату в первой половине года, затем агентство перестало размещать объявления от MoPub за ненадобностью. Последний платеж, около ста долларов, поступил 31 октября. Весь доход с февраля составил чуть более 3,5 тысячи долларов.

В пресс-службе отметили, что "фактически MoPub активно работал два месяца: май и июнь, потом мы перестали им пользоваться и получали поступления только от пользователей старых версий".

В октябре соцсеть Twitter заблокировала рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Компания объяснила это решение расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сама предлагала RT разместить большой объем рекламы перед выборами и скрыла этот факт от комитета по разведке США.

RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что никогда не использовали платное продвижение в Twitter.

МИД заявил, что проработал ответные меры на притеснение Вашингтоном российских СМИ. Эта тема также обсуждалась в Совете Федерации. Минюст предложил сенаторам разные варианты ответа на действия американских властей. Одним из них может стать усиление контроля за иностранными НКО. Верхняя палата парламента доработает предложения и представит их в виде "конкретных законов".