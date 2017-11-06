МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посольство России в Великобритании в Twitter прокомментировало выводы журналистов Guardian о "вмешательстве" Москвы в Brexit.

But at least @Guardian doesn’t accuse the Russians of sexual harassment. What’s wrong with us? pic.twitter.com/BakpZxJiAc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) November 6, 2017

"Guardian, по крайней мере, не обвиняет русских в сексуальных домогательствах. Ну что же с нами не так?" — иронизируют дипломаты.

В статье британской газеты утверждается, что накануне референдума по выходу из ЕС экс-сотрудник МИД Великобритании Алок Шарм встречался с профессором Джозефом Мифсудом, имя которого упомянуто в обвинительных документах по "российскому делу" в США. На одной из встреч, предположительно, присутствовал нынешний глава ведомства Борис Джонсон. Эта информация, считают журналисты, указывает на то, что Россия пыталась повлиять на исход Brexit.

На прошлой неделе спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования "вмешательства России в выборы в США" выдвинул обвинения по нескольким пунктам против экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Начало процесса запланировано на май 2018 года. Расследование "вмешательства России в американские выборы", а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Кремлем ведется в Минюсте США и конгрессе.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Дональд Трамп также заявлял, что обвинения в сговоре не имеют под собой никаких оснований.