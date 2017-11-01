Симоньян прокомментировала рекомендации сенаторов по рекламе в Twitter

БАРНАУЛ, 1 ноя — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя рекомендации сенаторов российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter, заявила, что это совет, а не приказ, но предпринимать зеркальные шаги нужно.

Рабочая группа комиссии Совета Федерации по защите суверенитета рекомендовала российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter в качестве ответной меры на притеснение RT и Sputnik США.

"Twitter запретил нам размещать свою рекламу. Россия ничего не может сделать с Twitter, кроме того, чтобы заблокировать, что, конечно, такой шаг. Но Россия может, как США, своим компаниям что-то посоветовать, порекомендовать. Но не приказать. В Совете Федерации была именно рекомендация российским компаниям. Но какие-то шаги предпринимать нужно зеркальные хотя бы для того, чтобы другим, что называется, неповадно было. Будет ли этот шаг превращен в нечто законодательное, а не рекомендательное, не знаю. Это нужно к законодателям обращаться", — заявила Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.