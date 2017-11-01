Главред "КП" назвал непродуманной инициативу не размещать рекламу в Twitter

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин считает непродуманной инициативу сенаторов не размещать рекламный контент в Twitter и отмечает, что у России в арсенале есть возможности для реального ответа на дискриминацию RT в США.

Российским компаниям рекомендуется воздержаться от размещения рекламы в Twitter, в качестве ответной меры на притеснение RT и Sputnik в США. Такое предложение содержится в рекомендациях рабочей группы комиссии Совфеда по защите суверенитета.

"Я думаю, для наших компаний это (реклама в Twitter — ред) не очень значимая история, потому что это инструментарий, скорее, компаний высоких технологий, которые, как правило, и в нашей стране тоже мультинациональные, с иностранным капиталом", — сказал РИА Новости Сунгоркин. По его мнению, в этой связи рекомендация сенаторов звучит "немного анекдотически".

"По двум причинам: данную рекомендацию должны воспринять в первую очередь компании с государственным участием, а в России они, как правило, бесконечно далеки от Twitter… А новые технологические компании — они, как правило, с большой долей иностранных акционеров, и, скорей всего, они не смогут при всем желании прислушаться к пожеланиям российских сенаторов. Мне кажется, немножко недодуманная инициатива. Но я думаю, что у нашего государства в арсенале еще много "ходов конем", чтобы реально нанести какой-то ущерб, если мы хотим его нанести", — считает Сунгоркин.

Он также сообщил, что его издание не размещает рекламу в Twitter. "Нет, мы этим не балуемся", — сказал Сунгоркин.

На прошлой неделе американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.