Москва ответит на блокировку рекламы RT и Sputnik в Twitter

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт — РИА Новости. Москва прорабатывает ответ на блокировку рекламы RT и Sputnik в Twitter, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

В четверг Twitter сообщил, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, это решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

"Подобные действия агрессивного характера в отношении российских СМИ не будут оставаться безответными, несмотря на то что это не наш выбор и мы никогда не прибегали к жестким мерам. Но в данном случае, когда американцы начали играть не по правилам, с использованием арсенала спецслужб, то ответ будет. Сейчас прорабатывается", — заявила Захарова.

Она назвала также "очень тревожным сигналом" связь между американскими силовиками и спецслужбами и крупной частной компанией (то есть Twitter), которая стала очевидна в результате этих действий.