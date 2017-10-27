Twitter отказался отвечать на вопросы о блокировке рекламы RT и Sputnik

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Представитель Twitter ответил отказом на просьбу РИА Новости об интервью относительно блокировки рекламы RT и Sputnik.

Глава отдела Twitter по коммуникациям в области политики Эмили Хорн в ответ на просьбу об интервью с руководством компании предложила корреспонденту РИА Новости воспользоваться релизом в корпоративном блоге, который был распространен в четверг.

Среди вопросов были просьбы обосновать, какое влияние, по мнению Twitter, могли оказать RT и Sputnik на выборы в США и видит ли компания что-либо неправомерное в деятельности российских СМИ. Среди вопросов — насколько целесообразным экономически был отказ от возможности коммерческих контрактов. Также была просьба прокомментировать информацию о том, что компания сама предлагала RT вложить в рекламу во время выборов более 3 миллионов долларов и заблокировала рекламу от RT через 10 месяцев после получения отказа в рекламном контракте.

Также Twitter спрашивали о том, как можно отказать Sputnik в рекламе, если агентство никогда до настоящего времени не платило за рекламу в Twitter. Кроме того, корреспондент РИА Новости спрашивал, как в Twitter оценивают российский рынок на своём направлении и ожидают ли в компании каких-либо изменений этой области для себя после заявлений представителей российских властей о том, что на действия Twitter последует ответ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что решение Twitter по RT и Sputnik — очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российских СМИ, и результат давления части американского истеблишмента и спецслужб. Она также заявила, что "последуют ответные меры" со стороны России.

В четверг соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. В Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.