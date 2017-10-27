Правительство США использует Twitter как орудие шантажа, считают эксперты

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Западные эксперты в беседе с РИА Новости назвали решение американской соцсети Twitter заблокировать рекламу ряда российских СМИ грубым нарушением свободы слова, принятым в результате давления со стороны властей США, которые превращают интернет в орудие шантажа.
"Эти действия… представляют откровенное посягательство на свободу прессы и личные свободы. Сегодня произошел прецедент, который вызовет резонанс в гражданском обществе США и в других странах", — заявил Фил Батлер, глава компании Pamil Visions и создатель медийного проекта Our Russia.
"Если кто-то верит, что правительство США не приложило к этому руку и не оказывало давление на Twitter, то он, наверное, верит и в луну из зеленого сыра", — отметил собеседник агентства.
"Манипуляции западных СМИ прямо противоположны и являются пародией на подлинную журналистику", — добавил он.
В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.
В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ — нарушением базового принципа свободы слова.