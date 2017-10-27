Правительство США использует Twitter как орудие шантажа, считают эксперты

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Западные эксперты в беседе с РИА Новости назвали решение американской соцсети Twitter заблокировать рекламу ряда российских СМИ грубым нарушением свободы слова, принятым в результате давления со стороны властей США, которые превращают интернет в орудие шантажа.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

"Эти действия… представляют откровенное посягательство на свободу прессы и личные свободы. Сегодня произошел прецедент, который вызовет резонанс в гражданском обществе США и в других странах", — заявил Фил Батлер, глава компании Pamil Visions и создатель медийного проекта Our Russia.

Эксперт по вопросам цифровых медиа и социальных сетей Марсель Сардо считает, что действия Twitter являются вопиющим примером того, как интернет оказывается "эффективным орудием для шантажа", к которому прибегает правительство США с помощью зависящих от него компаний в Кремниевой долине.

"Если кто-то верит, что правительство США не приложило к этому руку и не оказывало давление на Twitter, то он, наверное, верит и в луну из зеленого сыра", — отметил собеседник агентства.

Писатель и политический активист Стивен Лендман обвинил Twitter и другие американские соцсети в цензуре правдивых сообщений и распространении "фейковых" новостей. По его словам, российские RT и Sputnik, следуя за фактами, соблюдают признанные журналистские стандарты, завоевав таким образом внимание аудитории.

"Манипуляции западных СМИ прямо противоположны и являются пародией на подлинную журналистику", — добавил он.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ — нарушением базового принципа свободы слова.