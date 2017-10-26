Симоньян о решении Twitter: до последнего не хотели верить, что будет так

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, заявила, что до последнего не хотела верить, что ситуация может повернуться подобным образом.

Американская соцсеть Twitter в четверг заблокировала рекламу с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ — нарушением базового принципа свободы слова.

"До последнего не хотели верить, что это будет вот так, что американские социальные сети, в данном случае Twitter, будут прямо ссылаться на доклад ЦРУ для того, чтобы чинить нам препятствия в работе, но это сегодня произошло. До этого, когда кто-либо говорил, что всеми ими управляет ЦРУ, у нас это вызывало улыбку. Теперь мы уже не улыбаемся, это все, конечно, перешло все границы, и стало не смешно. Остается только пожалеть о том, что Россия, очевидно, будет вынуждена предпринимать ответные меры", — сказала Симоньян RT.

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.