Twitter запретил рекламу аккаунтов RT и Sputnik

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американская соцсеть Twitter в четверг заблокировала рекламу с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.

В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры в отношении американских СМИ, в Союзе журналистов РФ — нарушением базового принципа свободы слова.

Ради защиты пользователей

"Twitter принял решение исключить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно. Оно было основано на работе, которую мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих агентств в президентские выборы США в 2016 году", — говорится в заявлении компании.

"Это решение не далось нам легко и является шагом по реализации наших обязательств по защите пользователей Twitter", — добавили в компании.

Twitter также отмечает, что RT и Sputnik могут оставаться пользователями соцсети на основании ее правил.

Примечательно, что в конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети. Тогда доклад Twitter огорчил сенаторов США: данных об RT и "русских ботах" оказалось мало. Представители Twitter заявляли о том, что они не обнаружили пользователей из России среди нарушителей правил своей соцсети во время выборов, хотя в то время удаляли тысячи аккаунтов за нарушения. В частности, речь шла о твитах, в которых предлагалось отправлять смс-сообщения, чтобы проголосовать (голосование через смс в США невозможно).

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян признавалась, что такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Так, американский минюст обязал руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Пока этого не произошло — юристы телеканала продолжают переговоры с министерством юстиции США.

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Переговоры RT с Twitter: подробности

Симоньян в связи с докладом Twitter о "российском вмешательстве", в котором представлены данные о контрактах с телеканалом на рекламу в этой социальной сети, напомнила генеральному директору Twitter Джеку Дорси, что его компания сама предложила RT рекламное сотрудничество.

"Надеюсь, Джек не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США", — написала Симоньян в Twitter.

Как заявил заместитель главного редактора телеканала RT Кирилл Карнович-Валуа, Twitter предлагал RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался, а затраченные в итоге каналом средства на рекламу были направлены не на продвижение контента RT по предвыборной тематике, а на общий промоушен аккаунтов.

"Чтобы опровергнуть ложные обвинения и домыслы, мы решили рассказать о переговорах между Twitter и RT в 2016 году. Представители Twitter сделали нам внушительное предложение по продвижению историй RT во время американских выборов. Предложение, которое RT в итоге отклонил", — заявил Карнович-Валуа, чьи слова приводятся на сайте RT.

По его словам, представители RT и Twitter неоднократно встречались за столом переговоров, пытаясь выработать медиастратегию для освещения президентских выборов 2016 года. Первая встреча состоялась в апреле 2016 года — на ней присутствовали менеджеры компании Twitter по маркетингу и сотрудничеству с новостными организациями.

"Представители Twitter предлагали RT шанс "занять свою позицию": чем больше денег потратит канал, тем больше американских избирателей он сможет охватить в Twitter. На этой встрече команде телеканала показали подробную презентацию, которая красочно раскрывала все преимущества платформы. Прогнозы однозначно указывали на то, что на её площадке развернется масштабная история, связанная с президентскими выборами. Среди прочего была показана статистика, как за полгода до голосования пользователи Twitter реагируют на трёх основных кандидатов — Дональда Трампа, Хиллари Клинтон и Берни Сандерса", — сообщил Карнович-Валуа.

По его словам, "чтобы убедить RT подписаться на это эксклюзивное предложение, Twitter пообещал каналу различные бонусы", однако в итоге RT "не принял эксклюзивное предложение Twitter, в первую очередь из-за слишком высокой цены, значительно превышающей бюджеты, выделяемые каналом на продвижение в соцсетях".

Заместитель главного редактора подчеркнул, что конфиденциальные финансовые данные RT, в частности, точная сумма, затраченная на рекламу в соцсети, были разглашены Twitter "без какого-либо предупреждения".

"Основная часть этой суммы пошла на общий промоушен аккаунтов RT в целях привлечения новой аудитории. Это самый распространённый способ рекламы на платформе Twitter. Лишь незначительная часть продвигаемого контента имела отношение к американским выборам", — заявил Карнович-Валуа.

По его словам, неудовлетворительные результаты 2016 года привели к тому, что в 2017 году RT значительно сократил расходы на рекламу в Twitter.

В свою очередь, в пресс-службе Sputnik заявили, что агентство никогда не использовал платное продвижение в Twitter — на него подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости.

Ответ последует

Решение Twitter по RT и Sputnik — очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российских СМИ, и результат давления части американского истеблишмента и спецслужб, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканала Russia Today (прежнее название RT — ред.) и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб. Ответные меры, естественно, последуют", — сказала она.

"Подчеркиваем, что воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении США как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова", — добавила дипломат.

По ее словам, "присоединение к этой кампании частных корпораций свидетельствует о беспрецедентной атаке американских силовиков на СМИ".

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, то комиссия Совфеда по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ — в частности, "Голоса Америки".

В свою очередь, в российском посольстве в США предложили компании Twitter задуматься, что будет, если Москва примет решение убрать рекламу из этой соцсети на территории РФ.

"Только представьте себе, РФ примет решение убрать рекламу в Twitter в России", — написал на официальной странице посольства в Twitter его пресс-секретарь Николай Лахонин.

Еще одно нарушение свободы слова

Блокировка соцсетью Twitter рекламы RT и Sputnik — очередной этап информационной войны против российских СМИ и нарушение базового принципа свободы слова, эту вакханалию пора остановить, пока это еще возможно, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

"Это является очередным этапом давления, которое оказывается на наши СМИ — конкретно на RT и Sputnik — уже не первый день. Это очередной этап того, что, к сожалению, мы можем назвать информационной войной, которая ведется против наших СМИ, очередной этап того, против чего все здравомыслящие люди, не только из сферы журналистики и не только из России, высказывают протесты. И, к сожалению, мы видим, что этот процесс заходит достаточно далеко, достаточно глубоко, эскалация его налицо", — сказал Шафир.

Он выразил надежду, что в данной ситуации "голос разума возобладает".

"Здесь нарушается базовый принцип свободы слова и принцип распространения информации, который на бумаге, на которой, как известно, все очень гладко, так активно пропагандируется в том числе в США. Никак иначе, как с возмущением и с негативом, на это отреагировать нельзя. Но пока еще есть возможность, всю эту вакханалию нужно приостановить. Мы надеемся, что она будет остановлена", — добавил собеседник агентства.