The Economist поместил на обложку Путина в образе царя

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. К столетней годовщине Октябрьской революции в России британский журнал The Economist поместил на обложку нового номера портрет Владимира Путина в образе царя. Об этом сообщается на сайте издания.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1 — The Economist (@TheEconomist) 26 октября 2017 г.

​На ней российский президент изображен в мундире с "эполетами" из ракет и "орденом" в виде красной звезды. Одна из "медалей", которые The Economist поместил на груди Путина, повторяет очертания Крымского полуострова.

"В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь под властью царя", — пишет издание.

Журнал The Economist известен своими неоднозначными статьями и провокационными обложками. Так, в 2016 году один из октябрьских номеров вышел с изображением Путина с красными истребителями вместо зрачков. В опубликованной в нем статье утверждалось, что для террористов "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) необходимо оставить "коридор", по которому они могли бы уходить из Мосула в Сирию.

​Перед публикацией статьи об RT и его аудитории журналист The Economist запросил у телеканала информацию и своевременно получил ответы на свои вопросы, однако в результате ни один из предоставленных фактов не был приведен в публикации. Как отметила колумнист RT Даниэль Райан, "девиз The Economist — не дайте фактам и цифрам подпортить хорошую историю".