МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Решение американской компании Twitter о запрете рекламы с аккаунтов RT и Sputnik — очередной виток антироссийской пропаганды, считает зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее в четверг компания Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

"Да, абсолютно правильно, очередной виток, мы об этом говорили, мы об этом предупреждали", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос о том, является ли решение Twitter очередным витком антироссийской пропаганды.

Депутат добавил, что, возможно, будут предприняты ответные меры.

Представители Twitter вместе с Facebook и Google были приглашены на слушания в сенатский комитет США по разведке. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в связи с докладом Twitter о "российском вмешательстве", в котором представлены данные о контрактах с телеканалом на рекламу в этой социальной сети, напомнила генеральному директору Twitter Джеку Дорси, чтобы он сообщил конгрессу США о том, что его компания сама предложила RT рекламное сотрудничество.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.