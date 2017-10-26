Симоньян прокомментировала решение Twitter запретить рекламу с RT и Sputnik

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу аккаунтов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ.

"Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер", — сказала Симоньян РИА Новости.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу аккаунтов, которыми владеют российские RT и Sputnik. В заявлении сказано, что решение было принято после проведенной работы в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, называя их беспочвенными и бездоказательными.