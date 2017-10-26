Twitter запретил рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская соцсеть Twitter приняла решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Stputnik, сообщает компания в заявлении.
"Twitter принял решение исключить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно. Оно было основано на работе, которую мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих агентств в президентские выборы США в 2016 году", — добавляет компания.
Twitter has made policy decision to off-board advertising from all accounts owned by Russia Today (RT) and Sputnik: https://t.co/APlYir211t— Twitter PublicPolicy (@Policy) 26 октября 2017 г.