В Совфеде назвали возможные ответные меры в отношении американских СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В случае притеснения СМИ РФ в США для американских СМИ могут быть созданы аналогичные условия работы в нашей стране, причем это необязательно статус иноагента, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Наше законодательство позволяет в случае нарушения прав и международных договоров в отношении российских СМИ, работающих за рубежом, создавать аналогичные условия для их работы у нас", — сказал Климов. "Я не исключаю, что, если потребуется законодательно что-то уточнить, какие-то нормативные акты, это можно будет сделать", — добавил он.

Глава комиссии пояснил, что, в частности, "в случае притеснения российских СМИ в США для американских средств массовой информации в России могут быть созданы аналогичные условия работы, это необязательно статус иноагента".

Климов сообщил, что возможные поправки в действующее законодательство в связи с попытками внешнего вмешательства во внутреннюю политику России будут обсуждаться на заседании рабочей группы комиссии 24 октября.

"Пока мы обсуждаем предложения, касающиеся определения понятия внешнего вмешательства в дела РФ, а также возможность проведения парламентских расследований по таким случаям", — сказал законодатель.

Кроме того, сенаторы предлагают запретить участникам избирательного процесса, включая доверенных лиц, иметь двойное гражданство. "Если будут к этому времени новости на медийном фронте, эта тема тоже может обсуждаться", — заметил Климов.

Он напомнил, что парламентарии к 1 ноября ждут разработанных профильными ведомствами ответных мер, которые требуют законодательного закрепления. Климов уточнил, что в заседании рабочей группы комиссии примут участие представители МИД, Минюста, Генпрокуратуры.

Ранее США обязали руководство телеканала RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, также в конгрессе проходит разбирательство по возможному влиянию российского СМИ через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главреда RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ. В пятницу в пресс-службе RT РИА Новости сообщили, что юристы телеканала продолжают переговоры с минюстом США по требованию о регистрации в качестве иноагента.