В Совфеде назвали возможные ответные меры в отношении американских СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В случае притеснения СМИ РФ в США для американских СМИ могут быть созданы аналогичные условия работы в нашей стране, причем это необязательно статус иноагента, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Глава комиссии пояснил, что, в частности, "в случае притеснения российских СМИ в США для американских средств массовой информации в России могут быть созданы аналогичные условия работы, это необязательно статус иноагента".
Климов сообщил, что возможные поправки в действующее законодательство в связи с попытками внешнего вмешательства во внутреннюю политику России будут обсуждаться на заседании рабочей группы комиссии 24 октября.
"Пока мы обсуждаем предложения, касающиеся определения понятия внешнего вмешательства в дела РФ, а также возможность проведения парламентских расследований по таким случаям", — сказал законодатель.
Он напомнил, что парламентарии к 1 ноября ждут разработанных профильными ведомствами ответных мер, которые требуют законодательного закрепления. Климов уточнил, что в заседании рабочей группы комиссии примут участие представители МИД, Минюста, Генпрокуратуры.
Ранее США обязали руководство телеканала RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, также в конгрессе проходит разбирательство по возможному влиянию российского СМИ через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главреда RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ. В пятницу в пресс-службе RT РИА Новости сообщили, что юристы телеканала продолжают переговоры с минюстом США по требованию о регистрации в качестве иноагента.