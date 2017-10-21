РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Медиавойны
Медиавойны

В Совфеде назвали возможные ответные меры в отношении американских СМИ

12:1221.10.2017
(обновлено: 12:41 21.10.2017)
14780
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Архивное фотоЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В случае притеснения СМИ РФ в США для американских СМИ могут быть созданы аналогичные условия работы в нашей стране, причем это необязательно статус иноагента, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
В RT рассказали, чем грозит отказ от получения статуса иноагента в США
"Наше законодательство позволяет в случае нарушения прав и международных договоров в отношении российских СМИ, работающих за рубежом, создавать аналогичные условия для их работы у нас", — сказал Климов. "Я не исключаю, что, если потребуется законодательно что-то уточнить, какие-то нормативные акты, это можно будет сделать", — добавил он.

Глава комиссии пояснил, что, в частности, "в случае притеснения российских СМИ в США для американских средств массовой информации в России могут быть созданы аналогичные условия работы, это необязательно статус иноагента".

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"

Климов сообщил, что возможные поправки в действующее законодательство в связи с попытками внешнего вмешательства во внутреннюю политику России будут обсуждаться на заседании рабочей группы комиссии 24 октября.

"Пока мы обсуждаем предложения, касающиеся определения понятия внешнего вмешательства в дела РФ, а также возможность проведения парламентских расследований по таким случаям", — сказал законодатель.

Владимир Путин принимает участие в итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин пообещал зеркально ответить, если США будут притеснять российские СМИ
Кроме того, сенаторы предлагают запретить участникам избирательного процесса, включая доверенных лиц, иметь двойное гражданство. "Если будут к этому времени новости на медийном фронте, эта тема тоже может обсуждаться", — заметил Климов.

Он напомнил, что парламентарии к 1 ноября ждут разработанных профильными ведомствами ответных мер, которые требуют законодательного закрепления. Климов уточнил, что в заседании рабочей группы комиссии примут участие представители МИД, Минюста, Генпрокуратуры.

Ранее США обязали руководство телеканала RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, также в конгрессе проходит разбирательство по возможному влиянию российского СМИ через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главреда RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ. В пятницу в пресс-службе RT РИА Новости сообщили, что юристы телеканала продолжают переговоры с минюстом США по требованию о регистрации в качестве иноагента.

Комментировать
Медиавойны
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Владимир Ф. Быченков
Для начала, безотносительно к условиям работы российских СМИ в США, надо уравнять количество СМИ США в России и России в США. А после этого действовать симметрично.
12:34
21.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена