Не очень "Европейские ценности". В Чехии составили донос на гостей RT

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Организация "Европейские ценности" выпустила доклад о телеканале RT под названием "Кремлевская платформа для "полезных идиотов" на Западе".
В докладе утверждается, что этот список призван выявить тех, кто "предоставляет свое имя и авторитет каналу", который авторы обвиняют в стремлении "подорвать основы демократии".
В документе приводятся имена и британских политиков: бывшего лидера UKIP Найджела Фараджа, лидера лейбористов Джереми Корбина, экс-посла Великобритании в Сирии Питера Форда, главы британского МИД Бориса Джонсона.
Аналитический центр "Европейские ценности" был основан в Чехии в 2005 году. Он работает за счет частных пожертвований. Представители организации утверждают, что ее цель — "защита либеральной демократии". В отчетах центра указаны такие спонсоры, как фонд Джорджа Сороса "Открытое общество", Европейский парламент, посольство США в Чехии.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая 5 октября на заседании рабочей группы Совета Федерации, отметила, что выступающие в эфире телеканала эксперты подвергаются информационной травле.