Не очень "Европейские ценности". В Чехии составили донос на гостей RT

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Организация "Европейские ценности" выпустила доклад о телеканале RT под названием "Кремлевская платформа для "полезных идиотов" на Западе".

В документе приводится список людей, которые участвовали в программах RT в качестве экспертов и гостей. Перечень разделен на три части — в нем перечислены американские, британские и европейские политики, дипломаты и военные. Всего упоминаются 2327 человек.

В докладе утверждается, что этот список призван выявить тех, кто "предоставляет свое имя и авторитет каналу", который авторы обвиняют в стремлении "подорвать основы демократии".

Из американцев в "черный список" так называемых "Европейских ценностей" попали сенатор Джон Маккейн, экс-генсек ООН Кофи Аннан, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, а также сам Дональд Трамп.

В документе приводятся имена и британских политиков: бывшего лидера UKIP Найджела Фараджа, лидера лейбористов Джереми Корбина, экс-посла Великобритании в Сирии Питера Форда, главы британского МИД Бориса Джонсона.

В список европейских гостей канала вошли экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, лидер французской политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, бывший премьер-министр Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, экс-президент Сербии Томислав Николич.

Аналитический центр "Европейские ценности" был основан в Чехии в 2005 году. Он работает за счет частных пожертвований. Представители организации утверждают, что ее цель — "защита либеральной демократии". В отчетах центра указаны такие спонсоры, как фонд Джорджа Сороса "Открытое общество", Европейский парламент, посольство США в Чехии.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая 5 октября на заседании рабочей группы Совета Федерации, отметила, что выступающие в эфире телеканала эксперты подвергаются информационной травле.