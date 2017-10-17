Главред RT о заявлении Джонсона: "облил помоями" коллег за свободу слова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, назвавший скандалом появление лейбористов в эфире телеканала RT, "облил помоями" собственных коллег, которые пользуются правом на свободу слова, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее один из популярных в Великобритании политических блогов подсчитал, что за прошедшие два года лейбористы более 40 раз появлялись в программах телеканала RT. Во вторник глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал скандалом появление лейбористов в эфире RT.

"Свобода слова по-британски: Борис Джонсон облил помоями своих же коллег за то, что они пользуются этой свободой, приходя к нам в эфир. Было бы смешно, если бы не было так грустно", — сказала Симоньян в комментарии телеканалу.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

В последнее время максимально осложнить работу телеканалу RT пытаются в США, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора канала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.