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Twitter огорчил сенат США: данных об RT и "русских ботах" оказалось мало

03:1129.09.2017
(обновлено: 03:13 29.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЛоготип телеканала RT. Архивное фотоЛоготип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Представители компании Twitter в четверг выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
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Слушания проходили в рамках расследования о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году, которое власти РФ категорически отрицают. Несмотря на то, что первые обвинения прозвучали уже больше года назад, убедительных доказательств такого вмешательства общественности представлено до сих пор не было.

Однако некоторое время назад в расследовании появился новый поворот, правда, со старыми "обвиняемыми": компания Facebook заявила, что "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. В конгрессе ухватились за новость, как за соломинку, и тут же попросили представителей Facebook, Twitter и Google рассказать, что им известно о таком интернет-вмешательстве.

Первой компанией, которая согласилась поделиться такими знаниями, стал Twitter, но, судя по всему, ее выводы не удовлетворили сенаторов.

Тысячи заблокированных, ни одного русского

О том, какой именно информацией обладает эта компания, стало известно из ее пресс-релиза. В частности, Twitter сообщил, что была проведена проверка примерно 450 аккаунтов, которые ранее компания Facebook упомянула в своем исследовании, и выяснилось, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Эти 22 аккаунта была заблокированы за "нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Кроме того, через эти аккаунты мы обнаружили еще 179 аккаунтов, имеющих отношение или связанных (с ними), и приняли к ним меры за нарушение наших правил", — говорится в сообщении.

По данным компании, ни один из аккаунтов не был зарегистрирован в Twitter как рекламный. О других нарушениях в сообщении не говорится, равно как и нет утверждений, что за этими аккаунтами стояли власти РФ.

Кроме того, конгрессменам была предоставлена информация об активности телеканала RT, который, по утверждению Twitter, в 2016 году потратил на рынке рекламы США более 274 тысяч долларов через свои аккаунты @RT_com, @RT_America и @ActualidadRT. При этом руководство сети микроблогов констатирует, что через эти аккаунты рекламировались новостные сюжеты.

В студии радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В качестве объяснения такого внимания именно к российскому СМИ Twitter напоминает, что именно RT в январском докладе спецслужб США был назван "агентом влияния" российских властей. В публичной версии того доклада не было приведено никаких доказательств вмешательства RT в политику в США, а данные о деятельности компании носили подчас устаревший и неточный характер.

Однако, судя по всему, больше всего сенаторов расстроило однозначное заявление Twitter о том, что они не обнаружили пользователей из России среди нарушителей правил своей соцсети во время выборов, хотя в то время удаляли тысячи аккаунтов за нарушения. В частности, речь шла о твитах, в которых предлагалось отправлять смс-сообщения, чтобы проголосовать (голосование через смс в США невозможно).

"Мы не обнаружили, что связанные с такой деятельностью аккаунты имели явное российское происхождение, но некоторые такие аккаунты, похоже, были автоматизированы", — заявили в компании.

Разочарование сенаторов

После закрытых слушаний один из руководителей комитета по разведке сенатор Марк Уорнер не скрывал своего разочарования.

Логотип международного информационного бренда Спутник
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Презентация, с которой сегодня перед членами комитета выступил Twitter, глубоко разочаровывает. Указание на то, что их работа была производной и основана на аккаунтах, установленных Facebook, показывает чудовищное непонимание командой Twitter серьезности этих вопросов и угроз, которые они представляют демократическим институтам", — заявил Уорнер журналистам.

Его коллега из комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф так же указал на то, что Twitter и Facebook должны тщательнее расследовать, как Россия могла использовать их платформы для влияния на США.

Реакция RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ответ на выступление представителей Twitter в конгрессе США с докладом о рекламе телеканала в этой соцсети задалась вопросом о затратах американских СМИ в её русскоязычном сегменте.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян о ситуации с RT в США: свободу слова убили те, кто ее придумал

"Twitter обнародовал в конгрессе чудовищную информацию — мы тратили деньги на свои рекламные кампании. Как это делают все нормальные медиаорганизации в мире. Теперь мы вынуждены пойти дальше и чистосердечно сознаться: еще мы тратили деньги на рекламу в аэропортах, в такси, на билбордах, в интернете, на телевидении и радио. Наши рекламные ролики даже на CNN крутились. Как-то нам не пришло в голову, что в развитой демократии обычная реклама СМИ может оказаться подозрительной и вредоносной активностью. Кстати, такие же кампании в русском сегменте Twitter ведут американские СМИ. Очень интересно узнать, сколько они на это тратят, кого таргетируют и с какой целью", — сказала Симоньян РИА Новости.

Разбирательство вокруг RT ведется на фоне требований властей США зарегистрировать компанию, обслуживающую телеканал RT America, включая его текущую деятельность и телепроизводство, как иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя это решение, отметила, что свободу слова "убили те, кто ее придумал".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в четверг, что ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова.

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