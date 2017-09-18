МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Публикация "Медузы", в которой издание сравнило затраты и эффективность работы российской и американской "пропаганды", вызвало шквал критики со стороны западных журналистов и общественных деятелей.
Главный недостаток исследования, по мнению западных комментаторов, заключается в том, что "независимые и непредвзятые" американские медиа сравниваются с "пропагандистскими и дезинформирующими" российскими новостными ресурсами.
Бывшего посла США в России Майкла Макфола возмутило, что портал, называя RT и Sputnik "пропагандой", использует кавычки. К отставному дипломату присоединилась аспирантка Колумбийского университета и колумнистка газеты "Ведомости" Мария Снеговая, написавшая, что Meduza "играет на руку Кремлю". "По сути, вы подразумеваете, что "Радио Свобода" и RT — одно и то же. Это не так. Но Кремль хочет, чтобы мы так думали", — горячилась журналистка.
От нападок в сети отбивался старший редактор международной версии Meduza Кевин Ротрок, пытавшийся объяснить, что и те, и другие СМИ финансируются за счет налогоплательщиков и продвигают национальные интересы.
Редакция "Радио Свобода" обвинила Meduza в попытке уравнять СМИ при помощи заголовка, а также поспешила заявить о своей неангажированности.
В свою очередь, в пресс-службе RT отметили: "RT — автономная некоммерческая организация, телеканал с независимой редакционной политикой, предлагающий альтернативный взгляд на события, и репортажи которого были неоднократно удостоены международных премий. Нежелание "Радио Свобода" признавать очевидные факты, на наш взгляд, говорит само за себя, хотя, конечно, подобная реакция нас позабавила".