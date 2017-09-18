МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Публикация "Медузы", в которой издание сравнило затраты и эффективность работы российской и американской "пропаганды", вызвало шквал критики со стороны западных журналистов и общественных деятелей.

Скандал разгорелся после того, как международная редакция Meduza опубликовала инфографику с сопоставлением расходов на американские и российские государственные СМИ, работающие преимущественно на иностранную аудиторию. Из сравнения выходило, что траты Вашингтона существенно больше. Так, в инфографике указывалось, что Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG), который контролирует "Радио Свободу", "Голос Америки" и еще ряд ресурсов, распоряжается бюджетом в 746,3 миллиона долларов, а бюджеты RT и Sputnik значительно скромнее и составляют 323,5 и 69 миллионов соответственно.

Главный недостаток исследования, по мнению западных комментаторов, заключается в том, что "независимые и непредвзятые" американские медиа сравниваются с "пропагандистскими и дезинформирующими" российскими новостными ресурсами.

"Разве материалы USG можно назвать такой же подделкой, разве они все время носят предвзятый характер или вводят в заблуждение, как, например, RT и Sputnik?" — написал редактор Kyiv Post, нештатный корреспондент радио BBC.

Бывшего посла США в России Майкла Макфола возмутило, что портал, называя RT и Sputnik "пропагандой", использует кавычки. К отставному дипломату присоединилась аспирантка Колумбийского университета и колумнистка газеты "Ведомости" Мария Снеговая, написавшая, что Meduza "играет на руку Кремлю". "По сути, вы подразумеваете, что "Радио Свобода" и RT — одно и то же. Это не так. Но Кремль хочет, чтобы мы так думали", — горячилась журналистка.

От нападок в сети отбивался старший редактор международной версии Meduza Кевин Ротрок, пытавшийся объяснить, что и те, и другие СМИ финансируются за счет налогоплательщиков и продвигают национальные интересы.

Немало возмущения вызвали и приведенные в инфографике цифры. Майкл Макфол даже заподозрил Meduza в "двойном подсчете доллара" при составлении бюджета BBG (и для Совета управляющих по вопросам вещания, и для самих радиовещателей). В ответ Ротрок отправил экс-послу ссылку на официальный сайт BBG, откуда журналисты взяли все цифры.

Редакция "Радио Свобода" обвинила Meduza в попытке уравнять СМИ при помощи заголовка, а также поспешила заявить о своей неангажированности.

В свою очередь, в пресс-службе RT отметили: "RT — автономная некоммерческая организация, телеканал с независимой редакционной политикой, предлагающий альтернативный взгляд на события, и репортажи которого были неоднократно удостоены международных премий. Нежелание "Радио Свобода" признавать очевидные факты, на наш взгляд, говорит само за себя, хотя, конечно, подобная реакция нас позабавила".