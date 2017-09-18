США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Медиавойны
Медиавойны

Подставили своих: "Медузу" критикуют за сравнение СМИ России и США

11:4718.09.2017
(обновлено: 12:01 18.09.2017)
06942
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПавильон компании RT (Russia Today). Архивное фотоПавильон компании RT (Russia Today). Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Публикация "Медузы", в которой издание сравнило затраты и эффективность работы российской и американской "пропаганды", вызвало шквал критики со стороны западных журналистов и общественных деятелей.

Вид на Собор Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
USA Today рассказала, какие сайты любит "российская пропаганда"
Скандал разгорелся после того, как международная редакция Meduza опубликовала инфографику с сопоставлением расходов на американские и российские государственные СМИ, работающие преимущественно на иностранную аудиторию. Из сравнения выходило, что траты Вашингтона существенно больше. Так, в инфографике указывалось, что Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG), который контролирует "Радио Свободу", "Голос Америки" и еще ряд ресурсов, распоряжается бюджетом в 746,3 миллиона долларов, а бюджеты RT и Sputnik значительно скромнее и составляют 323,5 и 69 миллионов соответственно.

Главный недостаток исследования, по мнению западных комментаторов, заключается в том, что "независимые и непредвзятые" американские медиа сравниваются с "пропагандистскими и дезинформирующими" российскими новостными ресурсами.

На Третьем форуме СМИ России и Китая в Москве. 4 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мировая фейк-империя и борьба с ней
"Разве материалы USG можно назвать такой же подделкой, разве они все время носят предвзятый характер или вводят в заблуждение, как, например, RT и Sputnik?" — написал редактор Kyiv Post, нештатный корреспондент радио BBC.

Бывшего посла США в России Майкла Макфола возмутило, что портал, называя RT и Sputnik "пропагандой", использует кавычки. К отставному дипломату присоединилась аспирантка Колумбийского университета и колумнистка газеты "Ведомости" Мария Снеговая, написавшая, что Meduza "играет на руку Кремлю". "По сути, вы подразумеваете, что "Радио Свобода" и RT — одно и то же. Это не так. Но Кремль хочет, чтобы мы так думали", — горячилась журналистка.

От нападок в сети отбивался старший редактор международной версии Meduza Кевин Ротрок, пытавшийся объяснить, что и те, и другие СМИ финансируются за счет налогоплательщиков и продвигают национальные интересы.

Рекламная кампания RT в российских аэропортах
"Отличный троллинг": пользователи соцсетей оценили рекламную кампанию RT
Немало возмущения вызвали и приведенные в инфографике цифры. Майкл Макфол даже заподозрил Meduza в "двойном подсчете доллара" при составлении бюджета BBG (и для Совета управляющих по вопросам вещания, и для самих радиовещателей). В ответ Ротрок отправил экс-послу ссылку на официальный сайт BBG, откуда журналисты взяли все цифры.

Редакция "Радио Свобода" обвинила Meduza в попытке уравнять СМИ при помощи заголовка, а также поспешила заявить о своей неангажированности.

В свою очередь, в пресс-службе RT отметили: "RT — автономная некоммерческая организация, телеканал с независимой редакционной политикой, предлагающий альтернативный взгляд на события, и репортажи которого были неоднократно удостоены международных премий. Нежелание "Радио Свобода" признавать очевидные факты, на наш взгляд, говорит само за себя, хотя, конечно, подобная реакция нас позабавила".

© РИА НовостиСравнение RT и BBG
© РИА Новости
Сравнение RT и BBG
Комментировать
Медиавойны
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена